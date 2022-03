De topteams van de Formule 1 hebben dit jaar al moeten bezuinigen omdat het budgetplafond met 5 miljoen dollar is verlaagd tot 140 miljoen dollar. De financiën komen echter meer onder druk te staan door de stijgende inflatie en stijgende uitgaven vanwege de voortdurende gevolgen van het coronavirus en de oorlog in Oekraïne. Dit betekent niet alleen dat zaken als vervoer en elektriciteit enorm stijgen, er is ook druk om de lonen van het personeel te verhogen om deze in lijn te houden met de kosten van het levensonderhoud.

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner moet er dringend iets aan de zaak gedaan worden. "Ik denk dat het een heel reëel probleem is, omdat we nu al een extreem hoge inflatie zien," zegt Horner. "We moeten niet vergeten dat toen het budgetplafond werd vastgesteld, midden in de pandemie, niemand de omstandigheden kon voorzien die we vandaag de dag in de wereld hebben. Wat er in de wereld gebeurt, laat de prijzen alleen maar stijgen en het ziet ernaar uit dat de inflatie recordhoogten gaat bereiken. Dat effect zien we al bij bijvoorbeeld onze luchtvracht. Ik denk dat het een zeer ernstig probleem is dat we moeten bekijken en aanpakken omdat het effect heeft op de banen en verdere eigen kosten van personeel."

Hoewel de teams het nog niet eens zijn over hoe ze het probleem moeten aanpakken, vindt Horner dat het de taak van de FIA is om in te grijpen en te helpen. "Ik denk dat het de plicht van de FIA is om hiernaar te kijken," vervolgt hij. "Er is een zekere urgentie om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt die rekening houdt met wat er in de wereld gebeurt, en met de stijgende kosten van levensonderhoud die we allemaal gaan zien."

Andere F1-teambazen vallen Horner bij

Williams-teambaas Jost Capito zegt dat de teams er al flink op moeten letten, aangezien de reiskosten flink gestegen zijn door de hogere olieprijs. "Als je de logistieke kosten ziet stijgen met 40 of 50 procent, dan heeft dat grote, grote impact," stelt hij. "Als je miljoenen meer in logistiek moet steken, betekent dit dat je elders moet bezuinigen. Je hebt je ontwikkeling over het hele jaar uitgestippeld, dus als er dan dingen binnenkomen die je totaal niet in de hand hebt, maakt dat de situatie erg moeilijk."

Andreas Seidl van McLaren vindt dat de wereldwijde situatie ook aanleiding geeft tot een goed gesprek met de FIA om te kijken wat er gedaan kan worden. "Het is altijd belangrijk om ons gezond verstand te gebruiken", aldus de teambaas. "We staan absoluut open voor een gesprek. We hebben gesprekken gevoerd met andere teams en de FIA, omdat we allen tegen dezelfde uitdaging met betrekking tot het budgetplafond. Nu we deze extra kosten moeten maken, staan we open voor oplossingen en mogelijke aanpassingen. Zolang alles maar binnen het redelijke gebeurt."