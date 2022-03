F1 TV Pro heeft vanaf de zomer weer Nederlands commentaar

F1 TV Pro is het belangrijkste alternatief voor Viaplay als het gaat om het bekijken van de Formule 1 in Nederland. Vorige maand werd duidelijk dat F1 TV Pro voorlopig geen Nederlands audiospoor heeft. Dit is een verandering ten opzichte van vorig jaar, toen Olav Mol nog de stem van de Formule 1-races was bij Ziggo Sport en hij was ook via F1 TV te horen. Het is niet duidelijk wat de precieze reden is voor het verdwijnen van het Nederlandse commentaar bij F1 TV.

In een mailing aan de klanten heeft F1 nu duidelijkheid gegeven over het commentaar: “Helaas moeten we je laten weten dat commentaar in het Nederlands pas beschikbaar is vanaf juni 2022”, leest de verklaring. “Je kunt nog steeds naar het commentaar in de verschillende andere talen luisteren. Zodra commentaar in het Nederlands beschikbaar is, laten we het je weten.”

Het is niet duidelijk of F1 TV Pro vanaf 2022 het commentaar van de nieuwe Viaplay-formatie door gaat geven. De nieuwe rechtenhouder van de Formule 1-races zet een nieuw duo in: Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij maken donderdag tijdens de F1-test in Bahrein hun debuut voor de Scandinavische streamingdienst.

Klanten van F1 TV Pro kunnen nu hun abonnement voor het komende seizoen verlengen met een korting van 20 procent. De klant betaalt dan 51,99 euro per jaar in plaats van de gebruikelijke 64,99 euro per seizoen.