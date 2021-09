Vettel over nieuw contract Aston Martin: “Was niet echt spannend”

Na het desastreus verlopen 2020 waarin hij en Ferrari constant achter de feiten aanliepen, stapte Vettel over naar het team van Aston Martin. Het begin van het seizoen verliep stroef. Bij de seizoensopener in Bahrein veroorzaakte hij een ongeluk met Esteban Ocon en daarna kwamen er regelmatig DNF’s achter zijn naam staan. In Monaco kwam hij in de zone en pakte hij een vijfde plaats, waarna hij in Baku op het podium stond. In Hongarije reed hij de hele race tweede, maar werd hij na afloop gediskwalificeerd doordat er te weinig brandstof in de tank over was.

Vorige week gingen er kortstondig geruchten dat Vettel niet verlengd zou worden bij Aston Martin en dat Fernando Alonso hem zou vervangen, maar toen kwam het bericht dat de Duitser ‘gewoon’ aanblijft. Volgens Vettel was het nooit spannend, zei hij tegen onder meer Motorsport.com. “Niet echt nee. Ik denk dat het er volgend jaar met de nieuwe auto’s, regelementen en hoe het team er voor staat veelbelovend uitziet. Over een jaar weten we meer, maar het is mooi om er onderdeel van te zijn.” Op een vraag over waarom het zo lang duurde totdat de bevestiging kwam, antwoorde Vettel: “Ik denk niet dat er een algemene tijdslijn is, wanneer mensen iets verwachten. Normaal gesproken praat je niet over deze dingen dus er is verder niks te melden.”

Naast dit nieuws werd afgelopen week ook bekend dat oud McLaren-teambaas Martin Whitmarsh is aangetrokken door Aston Martin. Daar is Vettel blij mee, al kent hij de Brit niet erg goed. “Ik ken Martin sinds ik in de F1 kwam, en toen ging hij al bijna weg. Ik heb niet met hem samengewerkt dus ik ken hem niet goed genoeg om te oordelen. Ik denk dat we er open in moeten gaan en we verwachten natuurlijk met hem het team te verbeteren, anders teken je geen nieuwe mensen. Ik denk dat het eruitziet als een goede versterking, en hopelijk helpt het ons om te bereiken wat we willen bereiken in de toekomst.”