Vettel en Stroll vormen ook in 2022 line-up van Aston Martin F1

Het komt niet als een verrassing dat Aston Martin de huidige line-up houdt. Het team uit Silverstone deed er echter nogal even over om het nieuws bekend te maken. Daardoor ging de geruchtenmolen de afgelopen weken draaien. Dat was echter nergens op gebaseerd. Nu heeft Aston Martin laten weten dat de huidige coureurs ook volgend seizoen voor het Britse merk rijden.

“Het wordt mijn zesde seizoen in de Formule 1”, stelde Stroll vast. "Ik ben samen met mijn teamgenoot Sebastian aan dit avontuur begonnen bij Aston Martin en ik kijk uit naar het vervolg. We hebben onze doelen voor dit jaar nog niet bereikt, maar dat heeft alleen maar voor meer honger gezorgd. Met de prestige en steun van Aston Martin en de geweldige sponsoren die we hebben, staan we er goed voor om in 2022 sterk voor de dag te komen."

Sebastian Vettel voegde toe: “Ik kijk er ontzettend naar uit om met de nieuwe generatie Formule 1-auto’s te racen. Ze zien er heel anders uit en de nieuwe technische reglementen zouden ons moeten voorzien van wagens waarmee we dichter achter elkaar kunnen rijden dan voorheen het geval was. Spannendere races zijn geweldig voor de coureurs en voor de fans. De veranderingen zijn zo groot dat elk team weer vanaf nul begint, dus dit is een geweldige kans voor ons bij Aston Martin. Ik geloof in de kracht van ons nieuwe groeiende team, dus ik kijk al uit naar 2022.”

Vettel rijdt in 2022 een tweede seizoen voor Aston Martin. De Duitse ex-wereldkampioen scoorde eerder dit jaar het eerste Aston Martin-podium in de GP van Azerbeidzjan. Hij stond vervolgens in Hongarije weer op het podium, maar die werd geschrapt toen de wagen van Aston niet door de technische keuring kwam. Vettel staat op de twaalfde stek in het kampioenschap, een plek hoger dan teamgenoot Stroll. De zoon van teameigenaar Lawrence Stroll begint aan zijn vierde seizoen bij de formatie, die voorheen bekend stond als Force India en Racing Point.