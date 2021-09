Hamilton: Verstappen voelt waarschijnlijk druk van eerste titelstrijd

Hamilton en Verstappen beleven dit jaar een intense titelstrijd. De Mercedes-coureur kan met acht wereldtitels op eenzame hoogte komen in de geschiedenisboekjes, maar moet daar bijzonder hard voor werken. Zo heeft Red Bull een ferme stap gezet en kan Verstappen hem voor het eerst het vuur na aan de schenen leggen. Het heeft tot prachtige races geleid, maar ook tot de crashes in Silverstone en Monza. Hamilton vermoedt dat die momenten nauw samenhangen met druk die de Nederlander zou voelen, zo laat de Brit in Sochi weten.

Eerste titelstrijd levert druk op

"Ik herinner me nog goed toen ik voor het eerst om de wereldtitel kon strijden. Dit jaar is het ongeveer mijn tiende keer, maar ik weet nog goed hoe die allereerste keer was en welke druk daar bij kwam kijken. In dat opzicht heb ik nu wel empathie voor zijn situatie", duidt Hamilton in de persconferentie subtiel op Verstappen. "Hij zal dat niet toegeven en ik zal geen aannames doen, maar ik kan alleen zeggen hoe het voor mezelf was en dat de druk absoluut opliep. Het was lastig en intens. Ik kreeg met veel verschillende emoties te maken en ben niet overal even goed mee omgegaan. Dat valt ook te verwachten aangezien de druk hoog is en je bij een groot team zit. In dat opzicht zeg ik alleen dat ik empathie heb en zijn situatie begrijp."

Waar Verstappen al heeft aangegeven dat hij de ervaring van Hamilton niet als een voordeel ziet, geeft de Brit aan dat deze titelstrijd wel heel anders aanvoelt dan zijn eerste. "Het is absoluut een stuk makkelijker dan mijn eerste. Toen was ik nog erg jong en kon ik niet met de druk omgaan zoals ik dat nu wel kan." Hamilton verwerpt de suggestie dat de crash in Monza niets met druk te maken heeft, maar gewoon met twee titelkandidaten die niet voor elkaar onder willen doen. "Dat gevoel heb ik niet. Ik race al heel lang en heb niet het idee dat er een psychologische strijd gaande is als we wiel-aan-wiel vechten. Ik hoop gewoon dat we hard met elkaar blijven knokken, maar wel fair."

Dient Marko van repliek: "Ook niet gezegd dat ik dood ging"

Voor dat eerstvolgende gevecht is Hamilton wel weer helemaal fit. Van de nekproblemen waar hij in Monza over sprak, is niets meer te merken. Helmut Marko heeft geïnsinueerd dat Hamilton in Italië een toneelstukje opvoerde, maar daar is volgens de hoofdrolspeler geen sprake van. "Ik luister niet echt naar wat die individuen te melden hebben. Maar als er een auto bovenop je hoofd landt, dan lijkt het me duidelijk dat je daar wel last van hebt. Ik heb zeker pijn gevoeld en heb ook helemaal niet gezegd dat ik dood zou gaan of zwaar geblesseerd was. De week daarna heb ik gewoon enkele checks gehad en ben ik volop met mijn fysio Angela aan het werk gegaan. Maar goed, nu gaan we weer door."

Video: De crash in Monza besproken en de debrief van Mercedes na de Italiaanse GP