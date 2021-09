Verstappen dient Hamilton van repliek: "Toont dat hij mij niet kent"

De Formule 1-titelstrijd van 2021 is er eentje die naast alle actie op de baan ook met woorden wordt uitgevochten. Zo zijn Christian Horner en Toto Wolff elkaar al verbaal in de haren gevlogen en deed Lewis Hamilton deze donderdag ook een duit in het zakje op het Sochi Autdrom. Voorafgaand aan de Russische GP insinueerde de Brit dat Verstappen extra druk voelt in zijn eerste titelstrijd en dat hij daar op Monza aan is bezweken.

Verstappen lacht om speldenprikjes Hamilton

Verstappen moet echter alleen maar lachen om die opmerkingen. "Ik ben zo nerveus, ik kan niet eens meer slapen. Het is zo verschrikkelijk om voor de wereldtitel te vechten... Ik haat het echt", grapt de Nederlander. Om daarna serieuzer te vervolgen: "Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik er heel relaxed onder ben en me helemaal niet druk maak. Het geeft juist een fantastisch gevoel om een auto te hebben waarmee je ieder weekend voor de overwinning kunt vechten. Qua druk maakt het ook helemaal niet uit of je het kampioenschap leidt of niet."

Volgens de Nederlander zeggen de opmerkingen dan ook meer over Hamilton dan over hemzelf. "Die opmerkingen laten vooral zien dat Lewis mij helemaal niet kent. Dat is ook prima hoor, ik hoef hem ook niet volledig te kennen", zo laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Ik focus me gewoon op mezelf en geniet er juist van om vooraan mee te strijden. Hopelijk kunnen we dat nog heel lang zo houden."

'Veel hypocriete mensen in deze wereld'

Hamilton heeft na afloop van de Italiaanse GP ook zijn ongenoegen uitgesproken over het weglopen van Verstappen na de crash. Volgens de regerend wereldkampioen had Verstappen even poolshoogte moeten nemen om te kijken of de Mercedes-rijder in orde was. De Red Bull-coureur ziet het echter anders. "Er zijn heel veel hypocriete mensen in deze wereld. Toen ik uit de auto stapte, keek ik meteen naar links. Maar hij probeerde zijn auto nog steeds in de achteruit te krijgen en met allerlei stuurbewegingen onder mijn auto vandaan te komen. Dan ben je volgens mij dik in orde. Op maandag of dinsdag vloog hij naar Amerika om een gala te bezoeken en dan is er volgens mij niet zoveel aan de hand. Op dat moment was alles al onder controle."

