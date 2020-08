Verstappen: Drie triple-headers is teveel van het goede

Door het coronavirus ging het Formule 1-seizoen 2020 helemaal op de schop en werden de meeste races uitgesteld of geschrapt. Begin juli kwam het seizoen eindelijk op gang met drie races op rij in Oostenrijk en Hongarije, gevolgd door een tweede zogeheten triple-header in Silverstone en Barcelona. Na een weekend rust volgt er alweer een derde aaneenschakeling van drie races met Spa, Monza en Mugello.

Die hectische kalender is nodig om tussen juli en december tot een kalender te kunnen komen van 17 races, die ook nog een terugkeer van Imola en Turkije, een debuut van Portimao en twee races in Bahrein zal bevatten.

McLaren-teambaas Andreas Seidl stelde eerder al dat triple-headers, die slopend zijn voor de raceteams, niet de nieuwe standaard mogen worden. Max Verstappen heeft net zoals de meest rijders en teams begrip voor de situatie, maar stelt dat de limiet wel is bereikt. "Ze hebben het aantal races nodig, maar het is wel een beetje te veel", stelde Verstappen in Barcelona. "Ik denk dat het momenteel nog wel oké is omdat we voordien een lange break hebben gehad. Ik zie het volgend jaar niet gebeuren dat we triple-headers blijven doen, dat hoop ik toch niet. Als je het zo kan doen dat het twee weekend op rij is met een week tussen, dan is dat prima. We kunnen het nu wel aanvaarden, maar drie triple-headers op rij is wel de limiet denk ik."

Williams-rijder George Russell houdt wel van de snelle opeenvolging van races omdat het hem aan zijn tijd in de karting doet denken, maar leeft wel mee met zijn team. "Voor mij is dit geweldig, ja. Dit doet me denken aan de tijd toen ik met mijn moeder en vader elk weekend alle circuits van het land aandeed. Het stelt je in staat om echt in je ritme te komen."

"Ik voel wel mee met mijn teams", vervolgt Russell. "Zij hebben er echt last van. Zelfs na de twee Britse races, toen ze zondag in hun eigen bed konden slapen, zaten veel mensen erdoorheen. Triple-headers waarbij je naar alle races moet vliegen, dat wordt heel zwaar voor die mensen."