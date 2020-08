Nieuwe kopieerregels hebben ‘geen impact’ op model Racing Point

Racing Point baarde begin 2020 opzien met het ontwerp van de RP20, die sterk leek op de Mercedes W10 uit 2019. Na een protest van Renault werd Racing Point schuldig bevonden voor het illegaal kopiëren van de achterste brake ducts van de W10, maar wel heeft het team toestemming gekregen om de ontwerpen te blijven gebruiken. Wel gaat de zaak naar het International Court of Appeal van de FIA. Bovendien heeft de FIA ingegrepen door de reglementen voor 2021 ietwat aan te passen, zodat 'reverse engineering' door middel van foto’s aan banden moet worden gelegd. Zowel Nikolas Tombazis, hoofd single seater-zaken van de FIA, en secretaris-generaal voor autosport Peter Bayer hebben dat al bevestigd.

Szafnauer gelooft echter dat Racing Point geen last gaat krijgen van de aangescherpte reglementen. Het bedrijfsmodel hoeft volgens de teambaas niet op de schop. “Ik denk niet dat ons bedrijfsmodel daardoor verandert. Als team worden wij niet het hardste geraakt”, zei Szafnauer. “We hebben 500 medewerkers. De reden dat we niet 700 of 800 man hebben, zoals sommige grotere teams, is dat wij binnenshuis weinig produceren. Maar als je ons vergelijkt met alle anderen qua personeel voor ontwerp, ontwikkeling, aerodynamica, dan zitten we op hetzelfde niveau als de grote teams. Het heeft nul impact.”

De historie heeft volgens Szafnauer bewezen dat Racing Point en haar voorlopers altijd zelf auto’s gebouwd hebben en ook nu de eigen componenten geheel binnenshuis gefabriceerd kunnen worden. “We zijn altijd een constructeur geweest, vanaf de Jordan-dagen tot nu en alles er tussenin. We hebben de kunde om alle eigen componenten te ontwerpen, te ontwikkelen en te bouwen. Het zal geen invloed hebben op ons bedrijfsmodel. Als de regels duidelijker worden, zullen we binnen deze reglementen blijven opereren. Geen probleem.”

De kwestie rond de brake ducts van Racing Point gaat dus naar het internationale Court of Appeal van de FIA. Drie teams zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak van de stewards, die het team vijftien punten aftrek en een boete van 400.000 euro gaf. Racing Point gaat proberen om onder een straf uit te komen, terwijl Ferrari en Renault juist een zwaardere sanctie willen zien. Ferrari hoopt ook ‘duidelijkheid en transparantie’ te krijgen over regels rond het kopiëren van andere auto’s. McLaren en Williams wilden in eerste instantie ook in beroep gaan, maar de ingrepen van de FIA met het oog op 2021 hebben ervoor gezorgd dat zij het beroep uiteindelijk hebben laten vallen.

Met medewerking van Luke Smith