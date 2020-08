Marko reageert op kritiek: "Echt beste winter in jaren gedraaid"

Het optimisme was na afloop van vorig seizoen groot in de gelederen van de energiedrankengigant. En waarom eigenlijk ook niet? Honda leek goede stappen te maken en kon tijdens de coronacrisis als enige motorleverancier doorwerken. Wat betreft het chassis leek Red Bull de kloof zelf ook gaandeweg te dichten. Tel daarbij op dat reglementen onveranderd bleven en de optimistische geluiden zijn best te verklaren, zelfs met de kennis van nu. Dat Mercedes intussen een nog grotere stap had gezet, betekent volgens Marko allerminst dat de woorden van Red Bull 'loze beloftes' waren - zoals inmiddels wel geregeld is gesuggereerd.

"Het is nog altijd onze beste winter [van de afgelopen jaren] geweest", reageert Marko in gesprek met Motorsport.com als hij wordt geconfronteerd met de kritische geluiden. "Verstappen is de enige coureur die Mercedes kan bijbenen. De anderen zijn helemaal nergens meer. En zo extreem ver ligt Verstappen ook weer niet achter hè", benadrukt de inmiddels 77-jarige topadviseur uit Graz. "Alleen hebben we door de omstandigheden update één tot en met zes ineens en allemaal tegelijk moeten introduceren, daarbij zat er ergens een addertje onder het gras." Marko wijst hiermee op een onvoorzien gevolg van één van de genoemde upgrades, die door de coronacrisis allemaal tegelijk zijn geïntroduceerd. Een correlatieprobleem tussen theorie en praktijk maakte de zoektocht naar een oplossing nog iets lastiger.

Nu extra hard werken met het oog op volgend seizoen

Dat onvoorziene euvel aan het begin van het Formule 1-seizoen 2020 betekent dat Red Bull veel werk aan de winkel had en nog steeds heeft. Niet alleen om een gehoopte titelstrijd in 2020 nog zo goed en zo kwaad mogelijk te maken, maar ook zeker voor volgend jaar. Door COVID-19 wordt de doorontwikkeling immers nagenoeg bevroren, met het tokensysteem, waardoor de auto van eind 2020 ook het uitgangspunt voor volgend seizoen zal zijn. "In principe blijven de auto's inderdaad zoals ze nu zijn. Maar dat is een extra reden waarom we dit jaar zo enorm hard doorontwikkelen, juist doordat we dit pakket ook volgend jaar gebruiken."

De urgentie wordt dus wel degelijk gevoeld bij Red Bull, net als de urgentie om niet langer afhankelijk te zijn van allerlei omstandigheden. In de huidige situatie geeft Verstappen immers ook zelf aan 'hitte en zachte banden' nodig te hebben. Daar moet verandering in komen en rap ook, aldus Marko. "We gaan ervan uit dat we de achterstand wat betreft het chassis wel onder controle hebben als de omstandigheden goed zijn. Maar het is ons volstrekt duidelijk dat onze auto ook in normale temperaturen moet functioneren. Ik heb Pierre Wache zojuist nog weer verteld dat de auto het ook in koelere temperaturen beter moet doen. Er komen namelijk nog veel races aan in koelere omstandigheden", duidt hij op een kalender met overwegend Europese races.

VIDEO: Hoe Red Bull in de eerste races worstelde met de RB16