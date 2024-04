Vergeten F1-circuits: Igora Drive

Rusland kent geen lange geschiedenis in de Formule 1. De eerste Grand Prix stamt van 2014, al had dat van de jaren 80 kunnen zijn als de Formule 1-race in Moskou was doorgegaan. Door die plannen ging een streep, maar de F1 wil onder leiding van Bernie Ecclestone wel naar Rusland afreizen. In de onderhandelingen wordt Sotsji, de locatie van de Olympische Winterspelen van 2014, aangewezen als locatie voor de Formule 1 Grand Prix van Rusland. Het 5,8 kilometer lange circuit levert weinig spectaculaire races op - Mercedes gaat er van 2014 tot en met 2021 met de zege vandoor - en er wordt gekeken naar alternatieve locaties. In 2021 wordt bekendgemaakt dat de Formule 1 in 2023 niet naar Sotsji, maar naar het in 2019 geopende Igora Drive zal gaan.

Het 4,086 kilometer lange circuit telt vijftien bochten en ligt op 54 kilometer van St. Petersburg. Het circuit kan op vele manieren gebruikt worden dankzij de tien verschillende lay-outs die mogelijk zijn. In eerste instantie wordt het door Hermann Tilke ontworpen circuit alleen gebruikt door nationale raceklassen, maar in 2020 moeten onder meer de DTM en W Series naar Igora afreizen. Door de coronapandemie gaat daar echter een streep door.

Igora Drive werkt in 2021 als nieuwe beoogde locatie van de Russische Grand Prix wel aan een uitbreiding van het circuit om de Formule 1 te verwelkomen. Zo wordt de laatste sector omgegooid zodat het circuit twintig bochten telt en is deze nu 5,183 kilometer lang. In een exclusief interview met Motorsport.com stelt Alexey Titov, CEO van de Russische Formule 1-promotor Rosgonski, destijds dat deze wijzigingen de actie ten goede moeten komen. “In de huidige configuratie staat het wat lengte betreft onderaan in de lijst als we het vergelijken met andere circuits op de Formule 1-kalender", zegt Titov. "Daarom moet het langer worden gemaakt. Er komt wat meer hoogteverschil, sommige bochten krijgen een banking dus vanuit sportief oogpunt zal het er spannender uit gaan zien."

Plattegrond van Igora Drive Autodrom. Foto door: Rosgonki

Bezoek komt er niet

Na die verbouwing is Igora Drive helemaal gereed om de Formule 1 te verwelkomen. Wel is er in de tussentijd nog een idee geopperd om dit circuit af te wisselen met Sotsji. Titov wil in ieder geval niet uitsluiten dat de F1 ook na 2023 nog terugkeert naar Sotsji. " Het idee van afwisselen is nog niet helemaal van tafel", benadrukt hij. " We zijn nog steeds gefocust op het uitwerken van een gedetailleerd plan voor de race in Sint-Petersburg. Dat is nu de prioriteit. Hoe het evenement zich daarna ontwikkelt, dat is de volgende vraag. Het contract eindigt in 2025. Vroeg of laat moet er gesproken worden over het al dan niet verlengen van het contract. In deze gesprekken komen ook onderwerpen als omstandigheden, het format enzovoorts voorbij. Maar dat is allemaal toekomstmuziek."

Na de Grand Prix van Rusland van 2021 werkt de organisatie van Igora Drive langzaamaan toe naar de eerste race in 2023, maar die race zou er nooit komen. Wanneer Rusland Oekraïne binnenvalt duurt het niet lang voordat de Formule 1 met een antwoord komt. De eerste reactie luidt echter dat het de situatie in de gaten houdt, waarop coureurs als Sebastian Vettel en Max Verstappen duidelijk uitspreken dat zij niet willen racen in Rusland. "Mijn eigen mening is dat ik niet moet gaan en niet zal gaan", zegt Vettel. "Het is denk ik heel verkeerd om in dat land te racen. Het spijt me voor de onschuldige mensen die hun leven verliezen, vermoord worden omwille van domme redenen onder een heel vreemd en wreed regime." Verstappen houdt het wat korter: "Als een land in oorlog is, horen we daar niet te racen."

In eerste instantie maakt de F1 bekend dat het 'onder de huidige omstandigheden' niet naar Sotsji zal afreizen. Het duurt vervolgens niet lang voordat de Formule 1 zelf ook tot de conclusie komt dat er geen toekomst is voor deze sport in Rusland. De Grand Prix van 2022 wordt geschrapt en de F1 gaat op zoek naar een vervangende race. Die komt er uiteindelijk niet, maar wel volgt er meer duidelijkheid over het contract met de Russische Grand Prix: deze wordt per direct ontbonden. De Formule 1 zou er tot en met 2025 racen, maar de editie van 2021 is de laatste. Op die manier komt het bezoek van de Formule 1 aan Igora Drive er uiteindelijk nooit.