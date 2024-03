Vergeten F1-circuits: Hanoi Street Circuit

De Formule 1 heeft door de jaren heen vele bestemmingen in Azië aangedaan. China, Japan, India, Maleisië, Singapore en Zuid-Korea hebben op de F1-kalender gestaan, maar de Formule 1 heeft lange tijd gedroomd van een race in Vietnam. Onder leiding van Bernie Ecclestone is die er niet gekomen, maar na de overname van de F1 door Liberty Media komen die plannen weer tot leven. Die gesprekken verlopen soepel, want op 7 november 2018 komt het nieuws naar buiten dat Vietnam en de Formule 1 tot een overeenkomst zijn gekomen. Vanaf 2020 reist de Formule 1 af naar hoofdstad Hanoi voor een race op een stratencircuit.

Het circuit wordt ontworpen door Hermann Tilke en is 5,565 kilometer lang. Het is de bedoeling dat coureurs langs een stadion door een buitenwijk van Hanoi scheuren. Opvallend is dat een van de rechte stukken maar liefst anderhalf kilometer lang is, waardoor topsnelheden van 335 kilometer per uur bereikt kunnen worden. Voor dit circuit heeft Tilke afgekeken bij andere F1-circuits, aangezien er elementen van de Nürburgring, Monaco en Suzuka in de lay-out zitten. Wijlen wedstrijdleider Charlie Whiting brengt in 2018 alvast een bezoek aan de stad: "Het circuit voert merendeels over openbare wegen, maar er is een sectie die nog gebouwd moet worden. Dat is een open stuk waar het pitgebouw komt te staan. Een deel van het circuit wordt daar gebouwd, maar dat bestaat nu nog niet. Het wordt daarna openbare weg." Formule 1's sportief directeur van die tijd, Ross Brawn, ziet Vietnam zelfs als voorbeeld voor toekomstige Grands Prix. "Vietnam wordt het eerste circuit dat vanaf nul ontwikkeld is met als doel geweldige races te creëren", stelt de Brit.

Nog voor de eerste race in 2020 voegt de organisatie een extra bocht toe aan het circuit, waarmee het totaal op 23 bochten komt. Dat gebeurt in december 2019 terwijl de race op 5 april 2020 moet plaatsvinden. In januari is het laatste stuk asfalt gereed en staat ook het pitgebouw klaar om de Formule 1-teams te verwelkomen. Alle seinen staan dus op groen voor de Grand Prix van Vietnam.

Het pitgebouw van Hanoi in gereedheid voor de GP in 2020. Foto: Vietnam Grand Prix Corporation

Op slot

Eind 2019 komen er vanuit Azië berichten van een virus dat zich razendsnel verspreidt en dodelijk blijkt. Begin 2020 leidt dat tot de afgelasting van de Grand Prix van China waarna al snel de vraag rijst hoe het zit met de race in Vietnam. Dat land is voor de start van het F1-seizoen ook getroffen door het coronavirus. De Formule 1 is er echter van overtuigd dat de race doorgang kan vinden. Dat optimisme is snel verdwenen als de Wereldgezondheidsorganisatie het tot een pandemie uitroept. Plots worden grote evenementen afgelast, ook in de sportwereld. F1 probeert ondanks alles een uitzondering te vormen, aangezien de gehele paddock al in Melbourne is wanneer corona de wereld op slot gooit. Uiteindelijk ziet Liberty Media echter ook in dat het onverantwoord is om de Grand Prix door te laten gaan, ook vanwege besmettingen binnen de paddock.

Het is daarna de vraag hoe haalbaar de races in Bahrein en Vietnam zijn. CEO Chase Carey brengt een bezoek aan Vietnam voor een update over de situatie aldaar. Een dag later komt het nieuws naar buiten dat de Grand Prix van Vietnam uitgesteld is, net als de Grand Prix van Bahrein. Voor het stratencircuit is het slecht nieuws, aangezien er een lange aanlooptijd nodig is om alles in gereedheid te brengen, dus de flexibiliteit is een stuk minder. Een voor een worden nog meer races uitgesteld, waarna al snel de conclusie is dat het F1-kampioenschap zich voor 2020 vooral moet richten op Europese races.

Plattegrond van het Hanoi Circuit. Foto door: Formula 1

In Hanoi blijft men echter hopen dat de race haalbaar is in 2020. "We werken keihard met alle relevante partijen om de beste manier te vinden waarop we het evenement veilig door kunnen laten gaan", laat de promotor weten. Zij zetten vervolgens in op een race in november, zonder buitenlands publiek. Dat is nog in de periode dat F1 stelt te kijken naar races in Azië rond die tijd. Een Grand Prix zonder publiek zou meer perspectief bieden, maar het betekent ook meteen dat het 35 miljoen dollar misloopt aan kaartverkoop. Uiteindelijk is Bahrein de enige race buiten Europa dat jaar en loopt Vietnam voorlopig haar eerste Grand Prix mis.

Hanoi Street Circuit werd geïnspireerd door enkele beroemde circuits. Foto: Vietnam Grand Prix Corporation

Geen meter gereden

Het is een flinke domper voor het Aziatische land, al volgt eind 2020 misschien nog wel de grootste klap: Hanoi staat ook voor 2021 niet op de kalender. Er ligt een contract voor tien jaar op tafel, maar plots moet het land vrezen dat er überhaupt geen enkele van de 5607 meters die het stratencircuit telt gereden wordt. Op de achtergrond speelt er namelijk een politieke kwestie, aangezien Nguyen Duc Chung, een van de sleutelfiguren bij het binnenhalen van F1, gearresteerd wordt op verdenking van corruptie en tien jaar gevangenisstraf krijgt. Hoewel die zaak geen directe betrekking heeft op de Grand Prix, heeft het wel gevolgen. Vietnam heeft namelijk F1 duidelijk gemaakt dat er andere prioriteiten zijn en de race ontbreekt ook in 2022 op de kalender.

Voorlopig zijn er geen plannen voor de Formule 1 om terug te keren naar Vietnam, al kan er niet echt van een terugkeer gesproken worden omdat er nog altijd geen race is verreden in dat land. De enige manier om een ronde over het circuit te rijden, is door de game F1 2020 te spelen. Het circuit ligt er op dit moment verlaten bij en de tribunes zijn intussen weggehaald. Hoewel het circuit afgesloten is, wordt een deel gebruikt voor openbaar vervoer terwijl ook fietsers soms een sluiproute via het asfalt van het F1-circuit nemen. Een F1-race in Vietnam in de nabije toekomst lijkt dus niet in zicht. Het circuit ontbreekt op de lijst van de FIA-licenties. Een circuit moet Grade 1 hebben om een Grand Prix te mogen organiseren, maar op het stratencircuit van Hanoi is de FIA nooit tot een inspectie gekomen. Wat er met het circuit gaat gebeuren, is nog niet bekend.