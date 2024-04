Vergeten F1-circuits: Valencia Street Circuit

De Grand Prix van Spanje staat al sinds 1951 op de Formule 1-kalender, waarbij verschillende circuits zijn aangedaan. Het begint met Pedralbes, waarna de F1 via Jarama, Montjuïc en Jerez uitkomt bij het Circuit de Barcelona-Catalunya. Spanje is slechts vier keer gastheer van twee F1-races in hetzelfde jaar, wat van 1994 tot en met 1997 gebeurt middels de Europese Grand Prix in Jerez, naast de Grand Prix van Spanje in Barcelona. Intussen is ook het in Valencia gelegen Circuit Ricardo Tormo een bekende voor de F1-teams, al is dat vanwege de testdagen.

In 2006 gaan er verhalen rond dat Valencia zou overwegen om de Formule 1 binnen te halen voor de Spaanse Grand Prix. Het Circuit Ricardo Tormo lijkt dan een voor de hand liggende locatie, ook omdat het circuit aan een verbouwing bezig is om de F1 te overtuigen voor een plek op de kalender. In plaats daarvan wordt juist het idee geopperd van een stratencircuit in de omgeving van de haven en Ciudad de las Artes. Na die geruchten gaat het snel, want op 1 juni 2007 komt er een handtekening te staan onder een contract met F1. Deze deal is goed voor zeven jaar, maar kent wel een opvallende voorwaarde.

In mei is namelijk al bekend dat er een contract op tafel ligt, maar F1-baas Bernie Ecclestone wacht nog even met het ondertekenen omdat er op 27 mei regionale verkiezingen plaatsvinden. "Anders weet ik toch niet met welke partij ik dit teken?", legt de Brit na de verkiezingen uit. Francisco Camps wordt herkozen als leider van de regio Valencia, waarna zwart-op-wit komt te staan dat Valencia vanaf 2008 een tweede race in Spanje mag organiseren - al zij het onder de noemer van de Europese Grand Prix. De gang van zaken levert nog wel een onderzoek op naar mogelijke beïnvloeding van de verkiezingen door Ecclestone, maar de F1-baas wordt uiteindelijk vrijgesproken.

De start van de F1-race in Valencia, 2009. Foto: Motorsport Images

Oordeel van de coureurs

Voorafgaand aan de eerste F1-race in Valencia klinken er veel positieve reacties op de lay-out van het 5,419 kilometer lange stratencircuit. Kampioenschapsleider Lewis Hamilton stelt dat de organisatie goed werk heeft geleverd. "Het heeft een geweldig naastgelegen hotel en het circuit ziet er ongelofelijk uit. Het ziet er best gaaf uit, dus ik kan niet wachten om de baan op te gaan", oordeelt de McLaren-coureur op de donderdag voorafgaand aan de eerste actie op de baan. Ook Felipe Massa is positief gestemd. "Het is behoorlijk indrukwekkend en interessant. Het is een heel ander circuit dan we gewend zijn. Je hebt enkele bochten die lijken op die van Monaco, maar ook weer heel andere bochten en erg lange rechte stukken die doen denken aan Bahrein. Het is erg mooi."

De lay-out van het Valencia Street Circuit. Foto door: Motorsport Images

Toro Rosso-coureur Sebastian Vettel is ook enthousiast, met name over de laatste sector. "Het lijkt erop dat die enkele snellere secties bevat", merkt de Duitser op. "Het is erg glad en erg breed. Op sommige plaatsen heb je erg grote uitloopstroken, iets wat niet gebruikelijk is voor een stratencircuit. Het ziet er technisch uit door de bochten met hoge en lage snelheid. Het wordt zeker niet makkelijk. Dan heb je ook nog eens de muren, dus er is weinig ruimte voor fouten!"

Een paar edities later klinkt er toch wat meer verdeeldheid binnen de F1-paddock. Coureurs beklagen zich over het feit dat het stratencircuit niet uitnodigt tot echte duels. "Het is niet het interessantste circuit", stelt Adrian Sutil. "Het is glad en fijn, dus er is grip en je hebt weinig problemen. Het probleem is dat er geen uitdagende bochten zijn. Het is gewoon rechte stuk, haarspeldbocht met een grote uitloopstrook en dan weer vol gas. De laatste sector is vol gas en best makkelijk. Op een stratencircuit verwacht je spannende races, maar dit voelt als een normaal circuit." Een van de thuishelden, Pedro de la Rosa, kan ook maar weinig positiefs vinden. "Een domper voor de toeschouwers is het feit dat het op beide Spaanse circuits erg lastig is om in te halen", moppert hij. "Normaal gesproken zie je niet veel inhaalacties in Barcelona of Valencia. Bocht 2 zou de beste inhaalmogelijkheid moeten zijn, maar ik heb hier nog niet gereden dus misschien zijn er nog andere mogelijkheden."

Het wrak van Mark Webbers Red Bull na zijn crash in 2010. Foto: Motorsport Images

Weinig spektakel

Met die laatste quotes spoelen we al wat verder door, want inderdaad de races op het Valencia Street Circuit bieden weinig actie. De terugblik van de Formule 1 zelf, waarbij bijna zes van de elf minuten van de video vrijgemaakt zijn voor de opbouw naar de race zelf, verklapt al een hoop. Felipe Massa eist de pole-position op namens Ferrari en verdwijnt aan de horizon. Voor alle tienduizenden Spaanse toeschouwers valt er na de openingsronde nog maar weinig te feesten, aangezien Fernando Alonso wordt aangetikt door Kazuki Nakajima en zijn achtervleugel wegvliegt. Hamilton rijdt op zijn beurt makkelijk weg van Robert Kubica en zo vormen zij na de optocht - enkel onderbroken door een crash van Sutil en de opgeblazen motor van Kimi Raikkonen - door Valencia ook de top-drie. Al snel valt deze race onder de lijst van slechtste races van 2008.

Een jaar later verandert er eigenlijk vrij weinig aan die situatie. Opnieuw rijden de coureurs 57 ronden op het circuit dat 25 bochten telt. Rubens Barrichello wint de race namens Brawn GP, vlak voor Hamilton. Op de baan worden echter weinig inhaalacties geteld en met uitsluiting van gewonnen posities in de openingsronde, bij het op een ronde achterstand zetten van achterblijvers, door pitstops en bij het inhalen van een coureur met een technisch probleem, zijn het er zelfs nul. De race staat misschien nog wel het bekendst om de spectaculaire crash van Mark Webber tijdens de Grand Prix van 2010, waar hij na contact met Heikki Kovalainen door de lucht vliegt. Ook de races die daarna volgen bieden niet altijd evenveel spektakel, al zal de editie van 2012 nog in het geheugen van de Spaanse fans gegrift staan. Thuisheld Alonso schrijft die race op zijn naam na een vermakelijke middag en het feest barst los.

Ontsnapt aan boete

Met een zevenjarig contract op zak zou de Formule 1 van 2008 tot en met 2014 naar Valencia afreizen. De race van 2012 staat echter in de geschiedenisboeken als de laatste F1-race in Valencia. In 2013 en 2014 komt er geen race in de havenstad. Het organiseren van de race kost een hoop geld, maar het levert niet genoeg op om het rendabel te maken. De organisatie doet in 2012 een oproep aan Ecclestone om het contract te herzien om het toch nog mogelijk te maken de race in 2013 en 2014 door te laten gaan. Het idee van de F1-baas is om de races in Barcelona en Valencia met elkaar te rouleren, waardoor beide races wel op de kalender blijven staan terwijl ze iets meer ademruimte hebben op financieel vlak.

Halverwege dat jaar lijkt er inderdaad zo'n systeem te komen, maar uiteindelijk blijft het enkel bij gesprekken en niet bij het ondertekenen van een contract. Valencia komt niet op de conceptkalender van 2013. De plaats van deze race wordt ingenomen door New Jersey - een race die dat jaar ook niet verreden wordt. De organisatie van de F1-race in Valencia geeft toe dat het niet kan voldoen aan het contract met de F1 en hoopt op een milde straf. De F1 zou willen dat zij de - naar verluidt - volledige 33 miljoen euro betalen voor het verbreken van het contract, maar Valencia komt er goed van af: die boete hoeven zij niet te betalen. Het is officieel wel het einde van de Formule 1 in Valencia.

Alonso, Raikkonen en Schumacher vormden het laatste F1-podium in Valencia. Foto: Sutton Images

Spookcircuit

Doordat er in 2013 en 2014 geen races worden georganiseerd, zit Valencia wel met de kwestie 'wat nu te doen' met de 5 kilometer lange omloop in de haven. Die beslissing wordt echter al genomen door vandalen, aangezien zij beetje bij beetje de waardevolle voorwerpen buitmaken en zodoende brokkelt het stratencircuit steeds verder af. Vandaag de dag is een deel van het stratencircuit te bezichtigen en er kan zelfs over gewandeld worden. Op sommige plekken zijn de kerbstones en hekwerken te vinden die er ook waren in de vijf races die er zijn verreden. Het circuit doet nu echter aan als een soort spookstad. Vooralsnog zijn er geen concrete plannen om het terrein om te toveren tot iets anders.

De Formule 1 zal in ieder geval nooit meer terugkeren naar het vervallen stratencircuit van Valencia. Een blik op de lijst van door de FIA goedgekeurde circuits verraadt wel dat Valencia nog niet helemaal uitgesloten is van toekomstige F1-races. Circuit Ricardo Tormo beschikt namelijk wel nog over de benodigde Grade 1-licentie van de FIA. Maar met de Grand Prix van Madrid vanaf 2026 op de kalender wordt dat ook een lastige zaak. De Spaanse hoofdstad is echter wel gewaarschuwd en moet leren van het mislukte project in Valencia.