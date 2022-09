Afgelopen weekend werd de Dutch Grand Prix verreden. Het was de tweede editie na de terugkeer op de kalender in 2021. Het draaide uit op een groot feest, met Max Verstappen die net als vorig jaar de race won. Het ging niet zo simpel als in 2021. Tactisch was de wedstrijd zeer interessant, en een late safety car gooide alles overhoop. Twaalf ronden voor het einde haalde Verstappen Lewis Hamilton bij de herstart in om de race naar zich toe te trekken.

Tim Coronel was het hele weekend aanwezig op het circuit in de duinen. Nog schor van het feest na de race vertelt hij exclusief aan Motorsport.com wat hem het meeste is bijgebleven. “Dat is dat Verstappen op een gegeven moment tweede lag. Achter Lewis Hamilton. Eindelijk weer een beetje spanning, het gevecht van vorig jaar. We zaten allemaal te wachten op het gevecht der gevechten, maar gelijk bij de eerste kans pakte Verstappen hem buitenom in de Tarzan. Elke Nederlander weet dat het kan. In het buitenland zie je bijna niet dat je buitenom in kan halen. Maar als je de Tarzanbocht kent, dan weet je dat het kan. Met de nieuwe banden er gewoon gelijk voorbij. Ik had misschien wel op iets meer spanning gehoopt, maar het gaat om het resultaat.”

Mercedes wordt sterker

Coronel denkt dat Mercedes de komende races vaker meekan met Red Bull, omdat ze steeds meer controle krijgen over hun wagen. “Mercedes heeft met een volle tank de balans van de auto eigenlijk belachelijk goed voor elkaar. De afgelopen races hebben we echt gezien dat ze op racesnelheid er echt heel goed bijzitten. Ik verwacht naar de toekomst nog wel meer van Mercedes. Ze gingen in de eerste instantie voor een eenstopper omdat ze wisten dat ze beter met de banden omgingen dan de anderen. Toen dacht ik ineens: dit gaat nog even spannend worden. Maar ik wist ook dat Red Bull altijd spot on zitten. Ik was misschien nerveus, maar zij wisten wat ze deden.”

Bij de safety car-situatie in de slotfase werd het dus nog spannend. Verstappen, George Russell en Charles Leclerc gingen naar binnen voor zachte banden. Hamilton bleef buiten op oude mediums, en was zo een makkelijk slachtoffer. Coronel vindt dat Hamilton net als teamgenoot Russell zelf een andere keuze had moeten forceren. “Russell zei zelf dat hij naar de zachte band wilde wisselen. Hamilton had die call ook moeten maken. Het is eigenlijk hetzelfde als wat er in Abu Dhabi gebeurde. Leer dan een keer! Ik snap dat je als Mercedes twee verschillende strategieën pakt, maar zoals Russell het zelf aangaf, had Hamilton dat ook moeten doen. Dan had je nog een sprint gehad in die laatste rondjes.”

Het hele interview met Tim Coronel is bovenaan deze pagina te zien