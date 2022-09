VIDEO: Verstappen parkeert bovenop Hamilton tijdens GP Italië 2021

Verstappen over complotdenkers na Dutch GP: "Krankzinnige gedachte"

Max Verstappen noemt het 'belachelijk' dat er na de Dutch Grand Prix in Zandvoort complottheorieën zijn ontstaan over zijn overwinning en het stilvallen van Yuki Tsunoda. AlphaTauri en Hannah Schmitz hebben nadien haat over zich heen gekregen op sociale media, waardoor het team uit Faenza met een statement is gekomen. "Dat je over die dingen nadenkt, is op zichzelf al krankzinnig. Dat individuele teamleden haat te verduren krijgen, gaat me echt te ver. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat iemand zoiets zou doen."