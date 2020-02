Testupdate 12u: Verstappen weer in actie

Nadat het tweede uur van de derde testdag afgesloten werd met een rode vlag vanwege het stilvallen van de Ferrari van Sebastian Vettel, werd de actie in het derde uur hervat. Vettel was niet meer van de partij, de Scuderia maakte in een korte verklaring bekend dat het last had van een ‘motorisch probleem’. De formatie onderzoekt de oorzaak van het probleem in Maranello. De Duitser kan naar verwachting aan het begin van de middag zijn testwerk hervatten.

Max Verstappen stond vrijdagochtend geruime tijd binnen door een probleem aan de achterkant van de wagen. Verstappen vloog iets te enthousiast over een kerbstone waarbij de anti-roll bar beschadigd raakte. Na een oponthoud van 75 minuten kwam de coureur weer op de baan en begon hij aan een langere run.

De snelste tijd staat om 12.00u nog altijd op naam van Mercedes-coureur Valtteri Bottas. De Fin reed de snelste tijd van de eerste testweek, een 1.16.417.

Tussenstand Formule 1-test Barcelona dag 3, 12.00u: