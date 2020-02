Testupdate 11u: Vettel valt stil, Verstappen heeft problemen

In het tweede uur van de test kwam er opnieuw een rode vlag tevoorschijn. Rond 10.30u viel de Ferrari van Sebastian Vettel stil op het laatste deel van het circuit. Het vermogen van de SF1000 viel stilaan weg waardoor de Duitser de pits niet meer kon bereiken. Het is pas de tweede rode vlag van deze testweek, monteurs van Ferrari waren snel aanwezig om de wagen samen met het baanpersoneel te bergen en terug naar de pits te brengen. De sessie werd om 10.55u weer hervat.

Ook Verstappen werd in het tweede uur van de test getroffen door problemen. Kort nadat Verstappen de snelste tijd noteerde (1.17.636) ging hij bij bocht 8 iets te enthousiast over een kerbstone. Daarbij raakte de achterwielophanging van de RB16 beschadigd. Verstappen bereikte op eigen kracht de pits, maar hij heeft in het afgelopen uur amper kunnen rijden. De Red Bull-monteurs plaatsten de schermen voor de pitbox. Dat duidt erop dat de wagen uitgebreid gecheckt moet worden.

Bottas ging na de onderbreking naar P1 voor Verstappen en Stroll. Vettel was de meest productieve coureur met veertig ronden achter zijn naam.

Tussenstand Formule 1-test Barcelona dag 3, 11.00u: