Racing Point slaat terug: “Wij zijn niet zoals Haas”

Afgelopen woensdag kwam de RP20 voor het eerst in actie tijdens de Formule 1-wintertest in Spanje, en velen viel het op hoe vergelijkbaar de wagen was met de Mercedes van vorig jaar. Green noemt de nieuwe roze bolide zelf “Haas Mark II”. Dit naar aanleiding van vergelijkingen die worden gemaakt tussen de huidige werkwijze van Racing Point en de filosofie van Haas. Het Amerikaanse team kreeg de laatste jaren veel kritiek omdat hun wagens alle toegestane onderdelen inkochten bij Ferrari. Green geeft aan niet zo ver te willen gaan als zijn concurrent door de boel in te kopen bij het merk met de ster. “We hebben besloten om alles wat te maken heeft met het chassis, wat sowieso niet goed over te nemen is, uit onze eigen handen te laten komen,” aldus de technisch directeur. “Dus alle ophangingen, chassis-onderdelen en wishbones zijn echt van Racing Point. We houden vast aan onze filosofie, we blijven het zo doen. Dat is logisch voor een klein team als wij. Wat wij doen is niet zoals bij Haas, dit is de Haas Mark II. Dat past bij ons. We hebben geen enorme productiefaciliteiten dus we gebruiken een model dat ons past.”

Green vertelt daarnaast waarom het logisch is dat ze Mercedes volgen met het design. “Een auto bouwen met een andere filosofie dan van degene van wie je de hardware krijgt, is niet erg handig. Als je als team met Red Bull werkt en je motoren en versnellingsbakken van hen krijgt, volg je ook dezelfde filosofie van de auto want daar is alles voor ontwikkeld. Ik zou zelf ook liever de andere kant op gaan en meer zelf doen. Maar als je de filosofie ergens inziet, moet je daar gebruik van maken en proberen er beter van te worden.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith