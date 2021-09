Tech: de voortdurende aanpassingen aan de vloer van de RB16B

Ontwikkelingen aan de bodemplaat van de auto worden gezien als de makkelijkste manier (laaghangend fruit) om de reglementaire restricties van de FIA van afgelopen winter te omzeilen en de downforce te verbeteren.

De laatste wijziging aan de vloer had Red Bull meegenomen naar Spa-Francorchamps. Het team plaatste vlak boven de Z-vormige uitsparing van de vloer een kleine strake (windgeleider, zie illustratie hieronder). Die kreeg een iets ruimere boog aan de bovenkant en een extra gleuf in het midden. Deze veranderingen, samen met een kleine aanpassing aan de bodemuitsparing, versterken het effect waar het team naar op zoek is en hebben waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld in het voorblijven van het team op Mercedes in de afgelopen races.

Red Bull Racing, detail vloer

De ontwikkeling van de vloer door de maanden

Laten we eens kijken naar het pad dat Red Bull tot nu toe heeft afgelegd, om te begrijpen waarom het team deze aanpassingen heeft doorgevoerd.

2020

2020: detail vloer Red Bull Racing RB16 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull was een van de teams die al in 2020 voor de invoering van de nieuwe FIA-reglementen met de uitsparing aan de achterkant van de vloer testten. De RB16 was vorig jaar tijdens de vrije trainingen voorzien van een vloer die naar achteren taps toeliep, met twee strakes voor de achterband. Die tests waren bedoeld om te bepalen of de nieuwe reglementen goed zouden werken.

2021 Wintertest Bahrein

2021 pre-season: detail vloer Red Bull Racing RB16B Photo by: Giorgio Piola

We maken een sprong naar 2021. De eerste vloer die tijdens de wintertest in Bahrein werd gebruikt, was vergelijkbaar met de testvloer van 2020, dus met de inmiddels bekende taps toelopende achterkant en dubbele strake voor de achterband (spec 1 op de illustratie hierboven). Het team zat echter niet stil en kwam in Bahrein nog dezelfde dag met een andere vloer die een strake had bij de Z-vormige uitsparing, halverwege de vloer (spec 2). Een dag later verschenen vlak voor de achterste strake nog eens drie kleinere strakes, bedoeld om de luchtstroom over de achterband te helpen verbeteren (spec 3).

Vergelijking vloer Red Bull Racing RB16B Photo by: Giorgio Piola

2021 GP van Portugal

Vervolgens Red Bull richtte de aandacht op het gebied net voor de strake in het midden van de vloer. De lengte er van werd aangepast, zoals hierboven te zien is.

Nieuwe vloer Red Bull Racing RB16B Photo by: Giorgio Piola

2021 GP van Groot-Brittannië

Op Silverstone voegde het team nog een nieuwigheid toe: het introduceerde een getrapt vleugeltje. Die vleugel creëert een luchtstroom vóór de cluster van strakes die inmiddels voor de achterbanden zijn verschenen. Nu ieder team wel zo'n beetje de focus heeft verlegd naar de nieuwe auto van 2022, zou dit wel eens de laatste aanpassing kunnen zijn geweest.

Aston Martin gaat terug

Vergelijking vloer Aston Martin AMR21 Photo by: Giorgio Piola

Waar Red Bull steeds nieuwe elementen toebracht aan de vloer van de 2021-wagen, daar legt Aston Martin de omgekeerde weg af. Het team uit Silverstone heeft net als Mercedes veel last van de verplichte wijzigingen aan de vloer en heeft veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van de bodem van de wagen, maar in tegenstelling tot Red Bull - dat steeds elementen heeft toegevoegd - worden die er bij Aston Martin juist allemaal weer afgehaald. Zo verwijderde het team voor de Britse Grand Prix de drie vinnen die al sinds de Bahrein-test op de AMR21 zaten.

Ontwikkeling vloer Aston Martin AMR21 Photo by: Giorgio Piola

De AMR21 heeft van alle wagens op de grid de grootste vloeruitsparing en beschikt daardoor ook over het grootste oppervlak om de luchtstroom naar de achterkant van de auto te corrigeren en de impact van de door de achterband veroorzaakte turbulentie op de diffuser te helpen verminderen.

De aerodynamische voorzieningen vlak voor de achterband zijn het meest gewijzigd om de luchtstroom optimaal rond en over het rubber te geleiden. Zo hebben de zes vinnen aan de rand van de vloer een 'dakje' gekregen. In Portugal volgde een nieuwe upgrade met een 'r'-vormige vleugel (bij de rode pijl). En in Oostenrijk volgde een laatste grote aerodynamische upgrade.