Hülkenberg: Knap hoe Verstappen druk wist te verbergen in Dutch GP

Na 36 jaar keerde de Formule 1 terug op Circuit Zandvoort. Door de coronamaatregelen mochten er ‘slechts’ 70.000 toeschouwers aanwezig zijn bij de eerste race van Max Verstappen op eigen bodem, maar het aanwezige publiek maakte er een groot feest van. De gehoopte uitkomst was natuurlijk een zege voor de thuisrijder, die daardoor onder de nodige druk kwam te staan. Het grotendeels in oranje gehulde publiek kon zondag na afloop van de race echter een groot feest vieren, want Verstappen was Lewis Hamilton en Valtteri Bottas te snel af en pakte zodoende de gedroomde zege. Ook heroverde hij de leidende positie in het kampioenschap.

“Petje af voor Max”, complimenteerde Nico Hülkenberg de Red Bull Racing-coureur in het programma Sport und Talk van Servus TV. De voormalig coureur van onder meer Force India en Renault benadrukt dat het mentaal gezien geen gemakkelijk weekend is geweest voor Verstappen. “Hij zag iedere dag hoeveel mensen voor hem naar het circuit zijn gekomen. Onderbewust doet dat iets met een persoon, maar het was indrukwekkend hoe Max dat wist te verbergen.”

"Liet zich door niets en niemand afleiden"

Tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen sluit zich aan bij de conclusie van Hülkenberg. In zijn vaste column voor Unibet noemt hij Verstappen bovendien rijp voor de wereldtitel. “Het is duidelijk dat hij het vertrouwen en de focus heeft die nodig zijn om het kampioenschap te winnen. Er stond dit weekend veel druk op hem, maar het is geweldig als je je bedenkt dat hij pas 23 jaar oud is. Desondanks liet hij zich door niets en niemand afleiden.” In de ogen van Hakkinen wordt Verstappen daarbij ook enigszins geholpen door het feit dat hij dit seizoen in de beste auto rijdt. “Hoewel de incidenten in Silverstone en Boedapest ervoor zorgden dat Hamilton als leider de zomerstop inging, liet de race in Zandvoort zien dat Max nog altijd in de beste auto zit.”

Nadat hij de koppositie in Hongarije nog moest afstaan aan Hamilton, wist Verstappen die in Nederland weer te heroveren. De achterstand van drie punten werd omgebogen in een voorsprong van drie punten. Het is voor Hülkenberg de definitieve bevestiging dat Verstappen een echte titelkandidaat is in 2021, hoewel hij Mercedes ook niet uitvlakt. “Max heeft laten zien dat hij mee kan vechten om de wereldtitel. Mercedes heeft van alles en met man en macht geprobeerd om Max te pakken. Ze hebben met alle mogelijkheden gespeeld. Ze zullen zich niet gewonnen geven. De strijd gaat verder in Monza en ik vermoed dat die tot het einde van het seizoen door zal gaan.”

Video: Tom Coronel blikt terug op de Dutch Grand Prix