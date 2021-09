De eerste triple-header na de Formule 1-zomerstop wordt komend weekend afgerond met de Grand Prix van Italië. Een kleine week na de toch ietwat tegenvallend verlopen GP van Nederland krijgt Sergio Perez dus de kans om zich te revancheren. Op Circuit Zandvoort mislukte zijn kwalificatie, waardoor hij in Q1 werd uitgeschakeld. Vervolgens volgde een motorwissel en een start vanuit de pits, waarna hij zich in de race knap opwerkte naar de achtste plek. “Het is zonde dat we ons niet beter kwalificeerden, want we hadden absoluut de snelheid om op het podium te staan en veel punten te scoren voor het team”, vertelde Perez in zijn voorbeschouwing op de GP van Italië.

De kwalificatie speelde afgelopen weekend op het krappe Zandvoort een belangrijke rol. De verwachting is dat dit komend weekend anders is tijdens de Italiaanse GP in Monza. Het snelste circuit op de F1-kalender heeft meerdere plekken waar inhalen mogelijk is, maar toch wordt de kwalificatie volgens Perez belangrijk. “Monza is een unieke uitdaging, waarbij iedereen in de kwalificatie vecht om dicht bij elkaar te zitten voor een goede tow. Als je goed zit, kan dat een wereld van verschil maken. In voorgaande jaren hebben we echter ook gezien dat het een zooitje kan worden, dus het is belangrijk om goed te zitten”, zei de Red Bull Racing-coureur. “Met de topsnelheid van Mercedes verwacht ik niet dat Monza ons sterkste circuit is, maar hopelijk kunnen we ons in het gevecht mengen.”

Fout van Silverstone niet herhalen in sprintrace

Daarnaast voert de F1 op Monza de tweede proef uit met de sprintkwalificatie. De reguliere kwalificatie bepaalt dus alleen de startopstelling voor deze sprintrace, die op zijn beurt weer doorslaggevend is voor de startopstelling op zondag. In Silverstone ging Perez tijdens deze sprintkwalificatie nog in de fout, waardoor hij de race op zondag achteraan moest aanvangen. De Mexicaan hoopt dit weekend een herhaling van zetten te voorkomen. “Ik hoop op een beter en normaler weekend met dit sprintrace-format. De laatste keer dat we hiermee experimenteerden was op Silverstone, waar ik een fout maakte die ons hele weekend ruïneerde. Het verliep niet volgens plan, dus ik kijk uit naar een frisse start en om te zien hoe het ditmaal gaat verlopen.”