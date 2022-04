De startopstelling voor de sprintrace van de F1 GP van Emilia-Romagna De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna is achter de rug en dus weten we hoe de startopstelling voor de sprintrace van zaterdag eruit ziet. Max Verstappen rekende in wisselende omstandigheden af met WK-leider Charles Leclerc, maar wie neemt daarachter welke positie in op de startgrid?