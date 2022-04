Horner: "Vrachtvertraging kan dramatische gevolgen hebben voor F1"

De oorlog in Oekraïne en het coronavirus hebben geleid tot wereldwijde vrachtproblemen. Onder meer de Formule 1 en MotoGP hebben al flinke hinder ondervonden met vertraging van het vrachtvervoer. De MotoGP moest de vrijdag van het Argentijnse Grand Prix-weekend skippen omdat vracht te laat was. F1 is ook een aantal keer tegen dit probleem aangelopen. Haas moest de start van de F1-test in Bahrein missen toen een deel van hun vracht vertraging opliep door een vliegtuigprobleem. De Formule 1 had in Australië bijna een probleem, maar kreeg uiteindelijk hulp van de officiële partner DHL. Zij lieten aantal vliegtuigen omvliegen naar Singapore, om daar vracht van een vertraagd containerschip te halen.

De Formule 1-kalender van 2022 zit bomvol en met name de tweede helft van het seizoen is compact. Dit komt door het wereldkampioenschap voetbal dat in november wordt gespeeld in Qatar. Het houdt in dat het jaar bestaat uit een aantal back-to-backs en triple headers. Het risico dat F1-teams hierdoor materiaal te laat of niet ontvangen door vrachtvertraging wordt bijzonder groot. Christian Horner zegt dat de situatie niet eenvoudig is en merkt op dat formaties ook last hebben van fors stijgende transportkosten.

"Het is een enorme uitdaging", merkt de Red Bull-teambaas op. "De kalender is gecompliceerd en we werken met strakke tijdschema's. De back-to-backs en triple headers later in het jaar kan zorgen voor het niet op tijd ontvangen materiaal en dat kan dramatisch zijn. Het is een probleem, maar we werken nauw samen met de mensen van logistiek en de Formule 1. Daar komt ook nog bij dat we met dubbele kosten zitten. We zien inflatie over de hele wereld. Ik denk dat het verstandig is dat we een vergoeding krijgen voor de transportkosten, deze vallen namelijk binnen het budgetplafond."

De hogere kosten en risico's van vertraging hebben F1-teams voorzichtiger gemaakt met het op het laatste moment verzenden van materiaal en updates voor de auto's. AlphaTauri-teambaas Franz Tost herhaalt de woorden van collega Horner door te stellen dat het een grote uitdaging is. "Maar we zijn ons hiervan bewust. We moeten het goed onder controle houden en voorbereid zijn", aldus de Oostenrijker. "Verzendingen op het laatste moment zijn niet meer mogelijk, de kosten nemen ook nog eens enorm toe. Dit houdt in dat we vanuit logistiek oogpunt veel problemen moeten oplossen. Ik hoop dat alle teams op tijd de auto's en ander materiaal op het circuit hebben. We moeten geen vertraging oplopen zoals bij de MotoGP het geval was."