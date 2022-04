Sebastian Vettel startte het F1-seizoen 2022 meteen met een 2-0 achterstand. Door corona moest de Duitser de eerste twee Grands Prix in Bahrein en Saudi-Arabië overlaten aan Nico Hülkenberg. In die twee races werd pijnlijk duidelijk dat Aston Martin snelheid te kort kwam ten opzichte van de rivalen. De renstal uit Silverstone is momenteel het enige team dat nog geen punten scoorde. Vettel keerde terug in Australië, maar kreeg vervolgens een dramatisch weekend voorgeschoteld. Op vrijdag gaf de power unit de geest, terwijl de viervoudig wereldkampioen op zaterdag en zondag crashte. Daarnaast kreeg Vettel ook een boete na een snelheidsovertreding in de pitlane en een boete na zijn ritje op de scooter.

Tijdens de persconferentie op Imola werd hem gevraagd naar zijn toekomst in de Formule 1. Vettel gaf toe dat hij momenteel in een fase zit waarin beslist moet worden of hij nog langer door wil gaan in de koningsklasse, of dat hij het in een andere categorie wil proberen. "Maar ik ga zeker geen andere coureurs vragen", grapte de 34-jarige coureur richting de journalisten. "Ik weet het nog niet. Ik maak er geen geheim van: het hangt af van hoe het dit jaar gaat, daarna kijken we wel verder. De tijd zal het leren. Op dit moment focussen we ons op de uitdaging die voor ons ligt. We moeten die berg proberen te beklimmen, maar dat doen we niet in één dag en ook niet in één maand. We moeten een pad kiezen en dat gaat bepalend zijn voor de komende drie of vier jaar. Dat vraagt alle aandacht."

"Ik ben natuurlijk niet oud"

Vettel wil dit F1-seizoen in ieder geval nog niet afschrijven ondanks de moeizame start. Hij zegt dat het team gemotiveerd is en dolgraag in de voorhoede wil strijden. "Dat lukt op dit moment nog niet, maar er wordt hard gewerkt." De Duitser meldde aan Motorsport.com dat hij in F1 wil blijven zolang hij om zeges en kampioenschappen kan strijden, maar suggereerde dat er bij Aston Martin ook andere factoren een rol spelen. Zo bouwt het team een hagelnieuwe fabriek en hoe zich dat gaat uitbetalen kan een rol spelen in zijn beslissing.

"Ik heb ongeveer vijftien jaar lang gestreden om kampioenschappen, pole-positions en podiums. Ik heb veel races gewonnen. Dat smaakt natuurlijk naar meer. Maar als dat niet meer lukt, ga je op zoek naar een andere motivatiebron", vervolgde hij. "Voor sommige gasten is dat natuurlijk anders omdat ze nog aan het begin van hun loopbaan staan. Zij hebben ook nog geen auto gehad waarin ze konden laten zien wat ze kunnen. Dat is echt een andere positie, maar wel een doorslaggevende factor. Het team groeit in ieder geval en het ziet er veelbelovend uit." De Aston Martin-coureur denkt fysiek gezien nog genoeg jaren mee te kunnen. "Ik ben natuurlijk niet echt oud. Winnen en vechten voor podiums is uiteindelijk het doel, maar daar zitten we nu nog ver vandaan. Er ligt nog genoeg werk."