Special: De circuits die bij het invitatieplan van Red Bull passen

Naast de vaste klanten als Silverstone, Hungaroring en Spa-Francorchamps staan dit seizoen exoten als Istanbul Park, Mugello, Imola en Portimao op het programma, circuits waar de F1 normaliter nooit komt en waar dus de onvoorspelbaarheid regeert.

Christian Horner ging in zijn enthousiasme rond de veelgeprezen race op Mugello zelfs zover dat hij met het idee kwam om elkaar jaar een Grand Prix te organiseren op een niet vaststaand circuit, een zogenaamde invitatierace. “Het is fantastisch dat de Formule 1 nu naar al die verschillende locaties gaat en we krijgen er met Istanboel en Imola nog een paar bij. Ik denk dat het goed zou zijn om jaarlijks een [wisselend] circuit uit te nodigen”, zo liet de teambaas van Red Bull weten.

Welke circuits – naast die dit jaar gebruikt worden – zouden een welkome aanvulling vormen op de kalender?

Sepang International Circuit

Maleisië was voor het laatst in 2017 gastheer van de Formule 1. Het circuit is een favoriet onder coureurs en fans en de Maleisische overheid zou niet onwelwillend staan tegenover een terugkeer. Laatste winnaar op Sepang? Max Verstappen.

Autodromo do Estoril

Hoewel dit jaar dus Portimao namens Portugal op de kalender staat, is Estoril de meer logische keuze voor een Formule 1-race. Tussen 1984 en 1996 werd de GP van Portugal er verreden en het leverde vaak prachtige races op: de eerste overwinning van Ayrton Senna bijvoorbeeld of de actie van Jacques Villeneuve op Michael Schumacher in 1996.

Circuito Permanente de Jerez

Jerez staat tegenwoordig vooral bekend als MotoGP-circuit, maar het heeft ook F1-geschiedenis. Er werd voor het eerst gereden in 1986 en die race zal vooral herinnerd worden door het duel tussen Ayrton Senna en Nigel Mansell. Nog bekender is natuurlijk de afsluitende race van 1997, toen Jacques Villeneuve en Michael Schumacher met elkaar clashten en de Canadees uiteindelijk aan het langste eind trok.

Fuji International Speedway

Suzuka is een circuit dat niet meer weg te denken is van de F1-kalender, dat is duidelijk. Maar ook Fuji kan bogen op een roemrucht Formule 1-verleden. Wat te denken van de beslissing in het kampioenschap van 1976 tussen Niki Lauda en James Hunt. Of de Grands Prix van Japan van 2007 en 2008?

