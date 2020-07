Hamilton en politie roepen F1-fans weer op Silverstone te mijden

Silverstone organiseert begin augustus twee F1-races, die achter gesloten deuren plaatsvinden. Het is de tweede double-header op hetzelfde circuit tijdens het door de coronapandemie ontwrichte seizoen 2020, nadat de Red Bull Ring al de Grands Prix van Oostenrijk en Stiermarken organiseerde. Vorige maand waarschuwden Silverstone en de lokale politie F1-fans in Groot-Brittannië al om niet naar het circuit te komen, en nu volgt een tweede ronde waarschuwingen. Regerend wereldkampioen Hamilton beantwoordde bij de Hongaarse GP van vorig weekend nog vragen over racen zonder publiek op Silverstone.

Samen met landgenoten George Russell en Lando Norris racet de Mercedes-coureur in eigen land en ze zijn de eerste rijders die een thuisrace afwerken zonder fans in aanwezigheid. Toen Motorsport.com Hamilton vroeg naar de waarschuwingen van de politie antwoordde hij: “Het is niet mijn werk om regels te bedenken en mensen te vertellen wat ze moeten doen. Wat ik op TV zie is dat mensen proberen hun leven te leiden tijdens deze zware tijd, maar dit ding [het coronavirus] blijft zich verspreiden. Ik probeer dus gewoon mensen aan te moedigen om afstand te houden en thuis te blijven.” Hamilton zegt dat hij begrijpt dat mensen een glimp van de F1-bolides willen opvangen, maar: “Als dat inhoudt dat je een publiek vormt met andere mensen, dan is dat absoluut niet goed. Dat zou ik niet aanraden.”

'Zorgen' in Silverstone over Grands Prix

Silverstone-baas Stuart Pringle legde uit dat de waarschuwingen nodig waren om te voorkomen dat de twee Britse races in het geding zouden komen. “De voorwaarde van de overheid is dat je dit evenement kan organiseren zonder aanwezigheid van mensen”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Het zou daar helemaal haaks op staan als wij mensen toestaan aanwezig te zijn – en daaronder valt ook het samenkomen bij de toegangspoorten in de hoop dat zij een glimp van de arriverende coureurs kunnen zien. En dat lukt niet, omdat de grote meerderheid in motorhomes op het circuit verblijft.”

Volgens Pringle zijn er in de gemeenschap rond Silverstone ‘veel zorgen’ over de race, net als bijvoorbeeld rond Anfield in Liverpool was bij de huldiging van Premier League-kampioen Liverpool FC. “Deze sportevenementen zouden geen magneet moeten zijn voor mensen en het risico van overdracht van het virus niet moeten vergroten”, vervolgt Pringle. “Het plan dat wij samengesteld hebben is om te voldoen aan de eisen van de overheid. Dat doen we en dat doen we goed. We sturen het bericht naar buiten – doe dat snel, duidelijk en zorg voor steun van autoriteiten – zodat iedereen weet dat je serieus bent.”

Eerder deze week bracht de politie van Northamptonshire een verklaring naar buiten waarin de eerdere waarschuwing voor fans herhaald werd. “Rond het circuit komt een verboden zone en F1-fans mogen daar niet naartoe, maar zouden zich bij de miljoenen moeten voegen die de races op televisie bekijken”, zei opzichter Dennis Murray. De politie zal de zone met een team agenten controleren en daar ook handhaven. “Het is niet mogelijk de race vanaf de buitenhekken te bekijken en iedereen die dat probeert, wordt verwijderd. Ook is het onmogelijk om in de buurt van het circuit te parkeren. Ik wil ook de gelegenheid benutten om mensen eraan te herinneren dat het gebruik van drones gedurende beide raceweekenden verboden is – de Civil Aviation Authority heeft een vliegrestrictie opgelegd voor het gehele Grand Prix-seizoen."

Met medewerking van Alex Kalinauckas