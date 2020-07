F1 laat Amerikaanse continent dit jaar links liggen om corona

Daarmee zou er definitief een streep gaan door de Grands Prix in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Brazilië. De race in Canada had eigenlijk al medio juni verreden moeten worden, terwijl Austin, Mexico-Stad en Sao Paulo aanvankelijk voor oktober en november op de rol stonden.

Vanwege hoe de situatie rond het coronavirus zich ontwikkelt, geeft de Formule 1 er de voorkeur aan om voorlopig nog even in Europa te blijven racen. Zo zou een bevestiging aangaande nieuwe wedstrijden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in het Italiaanse Imola, de Nürburgring in Duitsland en de Autodromo Internacional do Algarve in het Portugese Portimao aanstaande zijn.

In het geval van Nürburgring en Imola zou er sprake zijn van een terugkeer van de Formule 1. De Nürburgring organiseerde in 2013 voor het laatst een ronde in het wereldkampioenschap, terwijl Imola, jarenlang het decor van de GP van San Marino, in 2006 voor het laatst gastheer was van de koningsklasse. Op het circuit van Portimao is nog niet eerder een F1-race gehouden, maar vonden in het verleden wel testsessies plaats.

Met de toevoeging van deze drie races staan er straks in totaal dertien wedstrijden op de kalender. De Formule 1 hoopt nog altijd op vijftien tot achttien races in 2020. De verwachting is dat er aan het einde van het jaar echter in elk geval nog twee races in Bahrein en een evenement in Abu Dhabi kunnen worden gehouden. Daarmee zou het minimale aantal van vijftien worden gehaald en zou de Formule 1 in elk geval aan haar verplichtingen richting de TV-zenders hebben voldaan. Ondertussen zou er ook nog altijd een kleine kans zijn dat de sport nog naar Azië trekt voor één of twee races. Deze vinden dan mogelijk in Vietnam en Maleisië plaats, terwijl volgens de laatste informatie ook China niet volledig uitgesloten is.

Met medewerking van Jonathan Noble en Frankie Mao

De Formule 1-kalender van 2020 op dit moment: