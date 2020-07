Vettel: Geen spijt van tijd bij Ferrari, wel van Red Bull-afscheid

Vettel moet aan het eind van dit jaar het veld ruimen bij het merk uit Maranello. Teambaas Mattia Binotto bracht eerst nog naar buiten dat het afscheid 'in goed overleg' zou zijn vormgegeven, maar voor aanvang van het Formule 1-seizoen 2020 bracht Vettel het ware verhaal naar buiten. Hij is middels een onverwacht telefoontje van Binotto de deur gewezen en ingeruild voor Carlos Sainz. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, al blijft Vettel netjes.

"Ik ben in dat opzicht wel een professional en moet ieder besluit accepteren. De manier waarop had misschien anders gekund ja, maar het is wat het is", aldus Vettel in gesprek met Sky Sports F1. "Je moet daarbij weten dat Ferrari een groot merk is en dat vele mensen hun tijd en passie steken in het maken van deze auto's. Ik heb in de voorbije jaren het voorrecht gehad om een aantal van die auto's te mogen besturen. Dus wat mijn eigen gevoel over dit afscheid ook is, ik ben al die mensen respect verschuldigd en moet er alles aan doen om er een zo goed mogelijk seizoen van te maken, ondanks de lastige situatie waar we momenteel in zitten."

Geen spijt van keuze voor Ferrari: "Het was mijn jongensdroom"

Die 'lastige situatie' leidt er ook toe dat een wereldtitel in 2020 uitgesloten lijkt. Het betekent dat de droom van Vettel - wereldkampioen worden met Ferrari - niet in vervulling zal gaan. "Als ik terugkijk dan was het inderdaad onze missie of in ieder geval mijn doel om wereldkampioen te worden. Dat is niet gelukt, dus in dat opzicht hebben we gefaald. Maar dat neemt niet weg dat we nog steeds een aantal goede jaren hebben gehad, met mooie hoogtepunten en geslaagde races. In dat opzicht heb ik er zeker geen spijt van." Dat geldt ook meer algemeen voor zijn overstap naar het team uit Maranello. "Ferrari is altijd een soort jongensdroom van mij geweest. Ik ben daarbij enorm geïnspireerd door mijn jeugd en door Michael Schumacher in die rode auto", legt de coureur uit Heppenheim uit.

Met de overstap aan het eind van 2014 heeft hij zijn droom waargemaakt, al pakte het vervolg niet uit zoals gehoopt. "Ik wilde nooit letterlijk in de voetstappen van Michael treden, maar ben wel door hem geïnspireerd. En nog steeds wel hoor, ik vind hem de beste die er ooit geweest is. Ik hoopte eigenlijk dat ik enkele kampioenschappen bij Lewis kon weghalen, zodat het record van Michael zou blijven staan", lacht de Duitser onder zijn mondkapje. "Ik wilde natuurlijk vooral dat ik voor mezelf zou slagen, nog meer dan voor Michael. Het is jammer dat het niet is gelukt, maar ik ben oud en volwassen genoeg om de oorzaken te zien en om verder te gaan."

Het ongemakkelijke afscheid van Red Bull

Geen vreemde nasmaak bij zijn tijd in Maranello dus, maar wel bij de manier waarop hij Red Bull eind 2014 heeft verlaten. Martin Brundle haalt een anekdote op waaruit blijkt dat Vettel zijn vertrek pas een dag voor de officiële Ferrari-aankondiging heeft gemeld bij zijn eigen teambaas Christian Horner. Dat is hem door de Red Bull-kopstukken niet in dank afgenomen en Vettel heeft daar inmiddels begrip voor. "Ik heb alleen wel spijt van de manier waarop het bij Red Bull is geëindigd", erkent hij.

"We hebben het sportief sowieso niet echt goed kunnen afsluiten, al hoort dat bij de sport. Maar terugkijkend gaat het me vooral om de vreemde manier waarop. Er was wat consternatie door de contracten, met dingen die ik moest zeggen en dingen die ik juist niet mocht zeggen. Dat maakte het allemaal wat ongemakkelijk", vervolgt Vettel zijn openhartige uitleg. "Toen Christian op die dag alsnog mijn berichtje kreeg, wist hij echt wel wat er ging komen. Dat wisten we allemaal, maar niemand had er voor die tijd over gesproken. Daar heb ik achteraf wel spijt van. Ik had gewoon naar mijn gevoel moeten luisteren en meteen eerlijk moeten zijn. Daar was ook niets mis mee geweest, want Ferrari was altijd al een soort droom van mij."

Vettel wil niet voor spek en bonen in F1 blijven rijden

Of Vettel nog een tweede kans krijgt bij Red Bull, valt te bezien. Helmut Marko heeft meermaals aangegeven geen plek voor de viervoudig kampioen te hebben, al zijn alle hardnekkige geruchten daarmee nog niet uit de wereld. Daarnaast wordt Vettel nadrukkelijk in verband gebracht met het zitje van Sergio Perez bij Racing Point, dat volgend seizoen als Aston Martin door het leven zal gaan.

Vettel herhaalt desgevraagd nog maar eens dat hij nog niet weet waar zijn toekomst ligt, al schetst hij wel enkele randvoorwaarden. "Ik heb in de afgelopen tijd nog meer dan voorheen over geleerd dat ik graag wil winnen. Ik blijf hier niet omdat ik zo graag wil meedoen, een F1-coureur wil zijn of nog geld moet verdienen. Ik wil graag iets kunnen bereiken. In de komende tijd moet blijken of die opties er zijn. Dat zal mijn besluit bepalen", geeft Vettel inzicht in zijn overwegingen. "We weten momenteel allemaal dat je in één bepaalde auto [de Mercedes] moet zitten om te kunnen winnen. Dat lijkt voor mij niet mogelijk, dus ik moet evalueren of er iets is dat daarbij in de buurt kan komen of niet."