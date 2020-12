Red Bull verlaat met Perez na jaren principe van eigen rijdersduo

Met Albon en de bij AlphaTauri in onmin geraakte Daniil Kvyat raakte Red Bull in één klap zelfs twee van zijn junior-coureurs kwijt, een flinke streep door de rekening van het opleidingsprogramma.

Dat Red Bull Junior Programme werd al in 2001 opgezet door Helmut Marko en leverde in de loop der jaren een flinke waslijst aan coureurs op. Naast bekende namen als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen doorliepen onder andere Jean-Eric Vergne, Neel Jani, Sebastien Buemi, Carlos Sainz, Brendon Hartley, Scott Speed, Jaime Alguersuari en Antonio Felix da Costa het opleidingstraject.

Meest aansprekende naam blijft natuurlijk Vettel, die naam maakte bij zusterteam Toro Rosso en vervolgens bij Red Bull tot volle bloei kwam. Na Vettel maakten achtereenvolgens de juniors Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat, Max Verstappen, Pierre Gasly en Alex Albon de overstap van Toro Rosso naar Red Bull. Met de komst van Perez is er - waarschijnlijk tot chagrijn van Helmut Marko - voorlopig een einde gekomen aan die doorstroom.

Van de twaalf coureurs die Red Bull in de vijftien jaar van het bestaan inzette, kwamen er acht voort uit de 'eigen kweek'. In de beginjaren leunde het team - als voortzetting van Jaguar - vooral op de ervaring van coureurs als David Coulthard en Mark Webber, maar vanaf 2009 begon Red Bull meer te bouwen op de 'eigen jeugd.' In eerste instantie nog voorzichtig met één eigen coureur, maar vanaf 2014 (Vettel-Ricciardo) tot en met 2020 (Verstappen-Albon) werd elk jaar gekozen voor een Red Bull-duo. Daar zal in 2021 voor het eerst in zeven jaar van worden afgeweken.

Coureurs van Red Bull door de jaren heen (in vet de Red Bull-juniors)