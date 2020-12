Formule 1-boeken: Cadeautips voor de autosportliefhebber

Eerder dit jaar maakten we aan het begin van de eerste coronagolf een boekenlijst voor de liefhebber van Formule 1 en autosport. Die lijst bevat zeker nog nuttige tips, maar nu kijken we naar recenter gepubliceerd werk voor het broodnodige vermaak in de donkere kerstperiode. Vergeet niet je lokale boekhandelaar te steunen als je toch overweegt om een of meerdere van onderstaande boeken te kopen. Hebben we iets gemist? Laat het hieronder in de reacties weten.

Niki Lauda, de biografie

Als regerend wereldkampioen crashte Niki Lauda op 1 augustus 1976 op de Nürburgring. Er werd gevreesd voor zijn leven, maar op miraculeuze wijze stond de Oostenrijker slechts zes weken later alweer aan de start. In de jaren erna behaalde hij nog eens twee wereldtitels. Lauda’s naam was onlosmakelijk verbonden aan de Formule 1 en dat zal altijd zo blijven. Formule 1-journalist Maurice Hamilton schreef een beklijvende biografie van de markante coureur, die in 2019 overleed. Hamilton sprak met Lauda zelf, zijn vrienden, familie, rivalen en mensen waar hij later in zijn carrière mee samenwerkte. Het voorwoord is geschreven door voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg.

Uitgever: Volt

Uitvoering: Paperback

Aantal pagina’s: 408

Jan Lammers, de biografie van een leven met 300 km/u

De meeste nieuwe F1-fans zullen Jan Lammers vooral kennen als analist en sportief directeur van de Dutch Grand Prix, maar over de autosportcarrière van Lammers kunnen vele boeken volgeschreven worden. Samen met Mark Koense en Erik Verkaaik zette Lammers zijn levensverhaal op papier. Van zijn jeugdjaren op het thuiscircuit in Zandvoort tot zijn avontuur in de Formule 1 en de vele successen tijdens de 24 uur van Le Mans. Het is een fraai vormgegeven werk van maar liefst 400 pagina’s met talloze foto’s die nooit eerder gebruikt zijn. Met een prijs van 65,- euro is het een prijzig boekwerk, maar voor de fijnproever een zeker een leestip. Van dezelfde auteurs verscheen eerder al de biografie van Gijs van Lennep.

Uitgever: Mark Koense/RTL GP Magazine

Uitvoering: Hardcover

Aantal pagina’s: 400

Jack Plooij – In de pits gebeurt altijd iets

Jack Plooij beleefde dit jaar een jubileum als pitreporter: in de Grand Prix van Spanje was hij voor de tweehonderdste maal actief als verslaggever ter plaatse. In al die jaren heeft hij heel wat bijzondere momenten meegemaakt. Zijn nieuwe boek ‘In de pits gebeurt altijd iets’ gaat vooral over de meest opmerkelijke en interessante gebeurtenissen uit het Formule 1-seizoen 2020. Toch is er ook ruimte om terug te blikken op zijn eerste weekend als pitreporter en zijn aanvaring met Michael Schumacher. Wij mochten eerder al exclusief een hoofdstuk uit het boek publiceren over de controversiële ‘French Fuck’-grap.

Uitgever: Volt

Uitvoering: Paperback

Aantal pagina’s: 224

Kalff – Leven in de racerij

Allard Kalff was jarenlang de Nederlandse pitreporter in de Formule 1-paddock. Eerst in de tijd dat Eurosport over de uitzendrechten beschikte, later verhuisde Kalff mee naar RTL waar hij sindsdien het uithangbord was van de autosport. Voor zijn carrière voor de camera’s had Kalff zelf ook een aardige carrière in de autosport. Zo werd hij kampioen in Formule Ford. Koen Vergeer ging met Kalff om de tafel om de talloze verhalen op te schrijven en die verhalen zijn gebundeld in het boek ‘Kalff – Leven in de racerij’, dat vanaf heden verkrijgbaar is.

Uitgever: Atlas Contact

Uitvoering: Paperback

Aantal pagina’s: 272

Snelle Sam

Ook de jeugdige lezer komt aan zijn trekken en dat is te danken aan Ziggo Sport F1-commentator Olav Mol. Mol liet zijn fantasie de vrije loop gaan en produceerde in korte tijd twee kinderboeken en het derde deel verschijnt in de eerste helft van 2021. Het eerste deel (genaamd ‘de Grand Prix’) speelt zich af rond de Grand Prix van Nederland, Snelle Sam wil dolgraag naar de race op ‘Strandpoort’ als hij een Nederlandse coureur zijn eerste Grand Prix ziet winnen. In het tweede deel met de titel ‘De Kartcup’ grijpt Snelle Sam de kans om op nationaal niveau door te breken en dat blijft ook buiten de landsgrenzen niet ongemerkt als de beroemde teambaas Flavo Radiatore aan de lijn hangt.

Uitgever: Volt

Uitvoering: Hardcover

Aantal pagina’s: De Grand Prix 176, De Kartcup 184