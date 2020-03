Formule 1-boeken: De beste boeken als je in quarantaine zit

Bij gebrek aan Formule 1-actie is het altijd fijn om een boek open te slaan en je even helemaal in een andere wereld te begeven. Schrijvers en uitgeverijen hebben slim ingespeeld de groeiende populariteit van de Formule 1 in Nederland en er is zodoende een breed scala aan boeken verschenen. Toch kan het geen kwaad om het kaf van het koren te scheiden. In onderstaand artikel zetten we een aantal bekende en minder bekende titels op een rij waarmee jij de komende periode door kunt komen.

Zandvoort – Koen Vergeer

Net als miljoenen fans verheugde Formule 1-schrijver Koen Vergeer zich op de terugkeer van de Grand Prix van Nederland. De geplande race op 3 mei 2020 kan dus niet doorgaan, maar wellicht wordt de wedstrijd later dit jaar nog ingehaald (verschuiven naar 2021 is ook mogelijk, directeur Jan Lammers sluit het niet uit). ‘Zandvoort’ is een kleine pleister op de wond. Het boek neemt je in vogelvlucht mee door de geschiedenis van het circuit, de Grand Prix van Nederland en de Formule 1 in het algemeen. Zelf was Vergeer als kind al regelmatig te vinden in Zandvoort en hij beschreef in het boek dan ook uitvoerig hoe hij in 1973 het trieste ongeval van Roger Williamson beleefde. Heb je ‘Zandvoort’ verslonden? Bekijk dan ook de andere titels die Vergeer heeft geschreven, ‘Le Mans’ is ook een absolute aanrader.

Uitgever: Atlas Contact

Uitvoering: Paperback

Aantal pagina’s: 160 pagina’s

Senna – Olav Mol & Erik Houben

Ayrton Senna staat nog altijd bekend als een van de beste Formule 1-coureurs allertijden. Ook 26 jaar na zijn dood is de Braziliaan nog altijd een icoon in binnen- en buitenland. Ziggo Sport F1-commentator Olav Mol en Formule 1-schrijver Erik Houben doken in het verleden en schreven een uitgebreid boek over de indrukwekkende carrière van de drievoudig Formule 1-wereldkampioen. Het begint met het moment dat Senna op zijn vierde verjaardag een kart krijgt en eindigt met die fatale crash op het circuit van Imola. Een meeslepend boek over een bewogen carrière die helaas veel te vroeg eindigde. Al gelezen? Het persoonlijke verhaal van Mol, dat hij opschreef in ‘Een leven met Formule 1’, is ook de moeite waard.

Uitgever: Volt

Uitvoering: Paperback of e-book

Aantal pagina’s: 288 pagina’s

Kimi Raikkonen – Kari Hotakainen

Van Kimi Raikkonen zou je niet meteen verwachten dat er een geautoriseerde biografie verschijnt, maar toch is dat wat er in 2018 gebeurde. Kari Hotakainen dook in het leven van de excentrieke Fin. Lezers krijgen een kijkje achter de schermen in het leven van Raikkonen en een uitgebreid relaas over de carrière van de voormalig F1-wereldkampioen. Het boek is gevuld met foto’s uit het privé-archief van Raikkonen en geeft een compleet beeld van deze zwijgzame coureur.

Uitgever: Volt

Uitvoering: Paperback, E-book of luisterboek

Aantal pagina’s: 272 pagina’s

How to Build a Car – Adrian Newey

Adrian Newey is een van de meest aansprekende ontwerpers die de Formule 1 gekend heeft. De Brit begon zijn carrière in IndyCar maar maakte de voorbije decennia vooral naam bij Red Bull Racing in de Formule 1. In ‘How to Build a Car’ komen allerlei ontwerpgeheimen naar voren die een fascinerend inkijkje geven in de wereld der Formule 1 en de techniek die achter het hedendaagse materiaal schuilt. Er bestaat een Nederlandse versie van dit boek, maar mocht je de Engelse taal voldoende machtig zijn raden we je aan voor de originele Engelse versie te kiezen.

Uitgever: HarperCollins Publishers

Uitvoering: Paperback, Hardcover, E-book, Luisterboek

Aantal pagina’s: 400 pagina’s

De monteur: Achter de schermen in de pitstraat – Marc Priestley

In 2017 verscheen ‘The Mechanic: The Secret World of the F1 Pitlane’ en twee jaar later kwam daar een Nederlandse vertaling van op de markt, wederom uitgegeven door Uitgeverij Volt. Het verhaal van monteurs in de Formule 1 is namelijk zeer interessant, ondanks dat ze bijna nooit aan het woord komen. Zonder de doelgerichte en succesvolle medewerking van monteurs zouden Formule 1-coureurs nooit kunnen presteren. Het leven van een monteur draait niet alleen om het keihard werken in de paddock, maar ook om het leven daarbuiten. Daarover schreeft Marc Priestley een interessant boek.

Uitgever: Volt

Uitvoering: Paperback, E-book, luisterboek

Aantal pagina’s: 296 pagina’s

Hebben we nog absolute aanraders gemist in deze lijst? Laat het ons hieronder weten!