Eddie Jordan wordt vandaag 72 jaar

Jordan start zijn carrière in de autosport zoals zovelen, in de karts. Hij werkt in die tijd - begin jaren zeventig - nog als jongste bediende bij The Bank of Ireland, maar in 1974 maakt hij definitief de overstap naar het autoracen, eerst in de Formula Ford en vervolgens hoger op de ladder in de Formule 3, waarin hij samen met Stefan Johansson in een team rijdt.

Senna en Brundle

Eind jaren zeventig begrijpt Jordan dat hij zijn plafond heeft bereikt en hij besluit dan maar een eigen team te beginnen, Eddie Jordan Racing. Die stal is met een Ralt Toyota actief in de Britse Formule 3. Legendarisch zijn de duels die Jordan-coureur Martin Brundle in die klasse uitvecht met een nog jonge Ayrton Senna, die in 1982 zelfs nog een test rijdt voor Jordan. Over die strijd is de documentaire Senna vs Brundle gemaakt, met een bijrol voor Jordan:

Eind jaren tachtig is Jordan de Formule 3 ontgroeid. De Ier koopt bij Reynard een paar auto’s voor het Formula 3000 International Championship, indertijd de laatste halte voor de Formule 1. In 1989 bezorgt Jean Alesi zijn Ierse teambaas het kampioenschap in de F3000, waarop Jordan besluit dan ook maar het laatste stapje te wagen.

Van Eddie Jordan Racing naar Jordan Grand Prix

Jordan verandert de teamnaam in Jordan Grand Prix en vraagt Reynard-ontwerper Gary Anderson om een Formule 1-bolide te tekenen. Het resultaat is de schitterende Jordan 191, waarmee Andrea de Cesaris en Bertrand Gachot in 1991 aan de start van de United States Grand Prix in Phoenix verschijnen. Het is de eerste race voor het Jordan Formule 1-team en het begin van een reis die na 250 Grands Prix, 21 podiums, 4 overwinningen en 2 pole positions in 2005 eindigt met de verkoop aan het Midland van Alex Shnaider.

Michael Schumacher maakt in 1991 bij Jordan zijn F1-debuut. Het blijft bij een eenmalig optreden voor de Ierse stal. Photo by: Motorsport Images

Het team bestaat nog steeds; na een overname door Spyker en daarna Vijay Mallya (Force India), heet de stal inmiddels Racing Point en gaat het volgens jaar verder als ofificeel Aston Martin-fabrieksteam.

Rock 'n roll

Of het onder die vlag de oude successen en het imago van Jordan kan terugbrengen lijkt onmogelijk. Naast de vier overwinningen (België 1998, Frankrijk en Italië 1999, Brazilië 2003) verwerft het team in de veertien jaar dat het bestaat een rock ’n roll-status.

Damon Hill en Eddie Jordan Photo by: Motorsport Images

Niet alleen figuurlijk door de geweldige feesten die het in de paddock organiseert, maar ook letterlijk: Jordan is jarenlang drummer van V10, een bandje met verschillende coureurs, technische staf, teambazen en beroemde gast-popsterren dat uitgroeit tot een fenomeen in de Formule 1. Dat bandje bestaat nog steeds, maar heet inmiddels The Robbers. De vandaag 72 jaar geworden Jordan is er nog steeds drummer van. Rock on Eddie!