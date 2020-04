Interview: Olav Mol komt voor het eerst met kinderboek over F1

Dat Olav Mol zich naast het werk als commentator regelmatig op boeken stort, mag geen verrassing meer heten. Met een jaarterugblik na afloop van ieder Formule 1-seizoen en talloze andere titels, zou je een aardige boekenkast kunnen vullen. In die kast kan vanaf vandaag (donderdag) een nieuw exemplaar worden bijgezet: Snelle Sam. De titel doet het al een beetje vermoeden, het gaat voor het eerst in de loopbaan van Mol om een kinderboek - geïllustreerd en wel. Een heus debuut als kinderboekenschrijver dus.

"Goh ja, waarom een kinderboek? Nou om te beginnen zit dit al veel langer in mijn creatieve brein. Als je kleinkinderen hebt - en ik heb er inmiddels drie - en je hoort dat de Grand Prix weer naar Nederland komt, dan is de eerste gedachte toch: ha mooi, er komt een hele nieuwe generatie die kan zeggen 'ik ben voor het eerst met mijn oom, tante, vader, broer, whatever naar de Grand Prix geweest'. Dat feest wordt nu weliswaar even uitgesteld, maar het was voor mij wel de trigger om een kinderboek te maken", begint Mol het gesprek met Motorsport.com. Zoals de coronacrisis dat voorschrijft, gaat het vanzelfsprekend om een interview op afstand: middels een Zoom-verbinding tussen Nederland en Spanje. Het maakt de beeldkwaliteit minder, maar het enthousiasme zeker niet.

Fictieve F1-wereld: Bas Vandamme en de Grand Prix van Strandpoort

Het boekwerk van Mol is geïnspireerd op de Grand Prix van Nederland, maar in feite is het verhaal van 173 pagina's nog veel meer dan dat. Zo hebben Mol en Houben er bewust voor gekozen om allerlei bekende namen te verbasteren. Zandvoort is Strandpoort en de Nederlandse F1-coureur luistert niet naar de naam Max Verstappen maar naar Bas Vandamme. "Dat vind ik persoonlijk het leuke eraan. Je hoeft je totaal niet aan de realiteit of zelfs aan de waarheid te houden", legt hij uit. "Er zit bijvoorbeeld een F1-kampioen in die Anton Silva heet. Dat zou in het hoofd van een ouder iemand best naar Ayrton Senna kunnen gaan. De één zal in zijn hoofd dus wel die kant opgaan en de ander niet, simpelweg omdat jonge kinderen die bagage nog niet hebben. Maar ik vind het vooral belangrijk dat het tot de verbeelding spreekt en de fantasie prikkelt, daar gaat het mij om."

Het boek weet bovendien op creatieve wijze meerdere verhaallijnen bij elkaar te brengen. Zo begint het met de Grand Prix van Spanje 2016 - de 'yo hey, yo ho' mag natuurlijk niet ontbreken - en lopen nadien de kartambities van Sam, de successen van Verstappen ehhh Vandamme en de aanstaande Grand Prix van Nederland door elkaar. "Ja, er moet van alles wel iets in zitten natuurlijk. Lezen moet vooral leuk zijn, maar we hebben ook geprobeerd om er allerlei andere zaken zoals vriendschap, teleurstelling en sociale ongelijkheid in te stoppen. Zo valt er ook nog iets te leren." Die leercurve hoeft overigens niet te stoppen na dit ene boek. Mol heeft de smaak dermate te pakken dat er idealiter een vervolg komt. "Het is een heel verhaal waarvan wij hopen dat we nog een tweede en derde deel kunnen maken. Hoe het dan verdergaat? Ik heb eigenlijk nog geen idee. Misschien wordt Sam later ook wel een professionele coureur, die bij een team met de naam 'Witte Geit' komt te rijden."

Coronacrisis? Steun de lokale ondernemer!

Het eerste deel ligt vanaf vandaag in de winkel en is vanzelfsprekend ook online te bestellen. Op dat vlak heeft Mol nog wel een belangrijke boodschap voor potentiële kopers. "Je kunt tegenwoordig alles online bestellen, maar in deze tijd heeft de lokale boekhandel het zeker niet makkelijk. Heel veel boekhandels hebben ervoor gezorgd dat je ook bij hen online kunt bestellen en het daarna af kunt halen of dat ze het bij jou brengen. Ik zou al die boekhandels graag een hart onder de riem willen steken. Desnoods duw je een briefje bij hem onder de deur door met de tekst 'ik wil graag dat boek, kun je dat regelen?' Nou dan vindt hij echt wel een manier hoor", sluit Mol met een glimlach af.

Het boek 'Snelle Sam: de Grand Prix' is uitgegeven door VOLT en vanaf donderdag 16 april in heel Nederland verkrijgbaar voor €14,99. Het werk van Olav Mol en Erik Houben is vanzelfsprekend online te verkrijgen, maar nogmaals: ook zeer zeker bij de lokale boekhandel.

VIDEO: Olav Mol via Zoom en vanuit Spanje over het nieuwe kinderboek 'Snelle Sam'