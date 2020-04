McLaren: F1 overleeft de crisis, maar toekomst teams onzeker

Donderdagmiddag spreken kopstukken van de tien Formule 1-teams weer met F1 CEO Chase Carey en FIA-president Jean Todt over maatregelen om de sport zo goed mogelijk door de economische gevolgen van de coronacrisis te helpen. Er is reeds besloten de reglementen naar 2022 uit te stellen en volgend seizoen met de huidige auto’s te racen. Daarmee moet een gebrek aan inkomsten deels opgevangen worden. McLaren is een van de meest uitgesproken teams geweest met een voorstel om het budgetplafond te verlagen tot 100 miljoen dollar per jaar. Men vreest dat niet alle teams de crisis zullen overleven. Teambaas Seidl gaf woensdag in een teleconferentie met autosportmedia, waaronder Motorsport.com, te kennen dat de toekomst van de tien teams hem wel zorgen baart.

“Ik zie geen signalen dat de Formule 1 volgend jaar niet meer bestaat”, verklaarde Seidl. “Het grootste risico is dat we teams verliezen als we nu niet actie ondernemen. Het is erg belangrijk dat we de acties, die we de afgelopen weken besproken hebben, nu in gang zetten. Dan hebben we het over het bevriezen van de wagens, de verlenging van de shutdown en nog meer om te zorgen dat alle teams zoveel mogelijk geld kunnen besparen. Het is daarnaast erg belangrijk om het budgetplafond verder te verlagen. Dat kunnen we hier beter uitkomen. Ook voor iedereen die in de toekomst mee wil doen aan de Formule 1. Dan kun je nog onderdeel zijn van een sport die op financieel vlak gezond en duurzaam is.”

Het is nog onduidelijk hoe de inkomstenstroom van de teams er in 2020 uit gaat zien omdat er nog geen startdatum is voor het seizoen, bovendien is het nog de vraag hoeveel races er verreden kunnen worden. Het is duidelijk dat de eerste negen races niet op het originele tijdstip door kunnen gaan en naar verwachting komen daar nog wel wat races bij. Het management van de sport hoopt nog altijd om negentien races te kunnen houden, maar de algemene tendens is toch dat er een flink aangepaste kalender moet komen. Seidl hoopt dat deze onzekerheid reden genoeg is om zoveel mogelijk kosten te besparen.

“We weten nog niet wat er dit jaar binnenkomt. We weten niet wanneer we gaan racen”, aldus Seidl. “Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk races kunnen doen, daarom is het ook belangrijk dat we nu beslissingen nemen over het budgetplafond. Dat helpt ons dit jaar niet. Daarom waarderen we het leiderschap van Jean Todt ook. Voor dit jaar hebben we andere maatregelen nodig, zoals het bevriezen van de ontwikkeling. Dan is er tenminste een uitweg voor de sport en kunnen we in de toekomst zorgen voor een gezonde en duurzame sport. Hopelijk helpt dat de teams om de crisis te overleven.”

Met medewerking van Luke Smith