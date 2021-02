Perez krijgt dit jaar zijn langverwachte kans bij een topteam in de Formule 1, nadat een eerder avontuur bij McLaren mislukte. Doordat de voorbereidingstijd op het nieuwe F1-seizoen zeer beperkt is, slechts anderhalve testdag per coureur in Bahrein, krijgt de Mexicaan extra testkilometers van Red Bull. Dat kan niet in de dinsdag gepresenteerde RB16B. Ieder team mag immers maar twee filmdagen per jaar afwerken met de nieuwe auto en per filmdag maximaal honderd kilometer afleggen. Dat zet voor nieuwkomers weinig zoden aan de dijk.

De eerste filmdag met de 2021-auto werkt Red Bull morgen (woensdag) af op het circuit van Silverstone. Zowel Verstappen als Perez stapt dan in. Laatstgenoemde nam vandaag alvast de eerste kilometers in dienst van Red Bull Racing voor zijn rekening. Het gebeurde in een bolide uit 2019, voorzien van een 2021-livery met daarop de nieuwe sponsors uit Mexico. Voor auto's van minimaal twee jaar oud geldt de beperking van honderd kilometer per dag niet. Verder is de gebruikte RB15 de eerste door Honda aangedreven Red Bull-auto. Die combinatie maakt de bolide tot ideaal testmateriaal voor Perez.

Na het draaien van zijn eerste rondjes in Red Bull-kleuren blikt de Mexicaan tevreden terug: "Het is een geweldige dag geweest. Het was erg speciaal om mijn eigen naam op deze auto te zien. Dat is zeker een droom die is uitgekomen." Zijn eerste dag in een Red Bull-cockpit is zonder noemenswaardige problemen verlopen, vooral door een gedegen voorbereiding. "We hebben veel werk verricht in de simulator en in de fabriek. Daardoor voelde ik me best comfortabel in de auto. Ik moet zeggen dat ik erg blij ben met hoe deze eerste dag is verlopen. Ik had alle procedures voor mijn gevoel onder controle, de voorbereiding gaat goed tot dusver."

Dat neemt niet weg dat de verschillen tussen de RB15 en alle voorgaande bolides waarin Perez heeft gereden groot zijn. "Eigenlijk is alles anders. Het is en blijft een Formule 1-auto, maar de zitpositie, het stuur, de motor en de manier waarop het vermogen wordt overgebracht... alles voelt anders." Juist door die verschillen vindt Perez het belangrijk om alvast een Red Bull-auto te hebben geprobeerd, ook al is het niet de nieuwe bolide voor 2021. "Het is erg goed om deze testdagen te hebben. Dit helpt mij om de teamleden en engineers beter te leren kennen. De gesprekken met hen verlopen steeds soepeler. De manier waarop ik dingen over de auto uitleg, is nog net iets anders dan dat zij gewend zijn - en vice versa. Maar het gaat steeds beter. Eenmaal in Bahrein kan ik me meteen concentreren op het programma en de prestaties. Met slechts anderhalve dag per coureur is het cruciaal om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de wintertest. Daarvoor helpt dit zeker."

