Van der Garde verwacht mooie strijd tussen Mercedes en Red Bull

Red Bull stelde dinsdag de nieuwe auto voor 2021 voor. Van een grootse presentatie was geen sprake: het team deelde een video en twee foto’s op social media. En het beetje beeldmateriaal dat werd vrijgegeven, gaf ook nog eens bijzonder weinig prijs. Van der Garde kan daar wel om lachen. “Hij ziet er een beetje hetzelfde uit als de auto van vorig jaar, hé”, grapt hij, als Motorsport.com hem naar zijn eerste indruk van de nieuwe Red Bull vraagt. “Het is natuurlijk elk jaar weer hetzelfde liedje met die presentaties. Het is leuk en aardig en ze pakken er wat media-aandacht mee, maar bij de test in Bahrein zien al die wagens er alweer anders uit.”

Ondanks dat de eerste plaatjes van de RB16B nog niet zo heel veel zeggen, verwacht Van der Garde wel dat Red Bull dit jaar sterker voor de dag gaat komen dan in 2020. “Ik heb goede hoop. Ze zijn natuurlijk al vroeg met de nieuwe vloer gaan testen, dus daar hebben ze sowieso al veel data van”, stelt Van der Garde. “Ze zeggen verder dat ze wat dingen in de windtunnel veranderd hebben, waardoor de correlatie nu beter is. En Max heeft dit jaar als grote voordeel dat hij met Perez een goede teamgenoot heeft, waar hij echt iets aan kan hebben. Niet alleen strategisch in de race, maar ook als het gaat om de data.” De mindere seizoensstart die Red Bull de afgelopen jaren parten speelde, zou door dit alles wel eens tot het verleden kunnen behoren. “Ik denk dat ze er beter voor staan dan afgelopen jaren. Ik verwacht dat Mercedes nog wel iets in het voordeel zal zijn, maar het zal wel spannender worden.”

Een andere reden waarom Van der Garde positief is over de kansen van Red Bull in 2021, is de nieuwe power unit die Honda voor dit jaar heeft ontwikkeld. “We weten daar natuurlijk nog niet zo heel veel van, maar de introductie van een nieuwe motor is altijd positief. Hij zal in elk geval beter zijn dan de oude en Honda wil in het laatste jaar natuurlijk nog even shinen. Ik hoop dat dat gaat lukken”, aldus Van der Garde. "Laten we hopen dat ze een motor hebben gebouwd die harder loopt, sneller optrekt en ook nog eens betrouwbaar is. Dan kunnen ze dit jaar zeker meekomen. Dan verwacht ik wel een mooie strijd tussen Mercedes en Red Bull.”

Vorig seizoen werd Max Verstappen een paar keer getroffen door motorische problemen. Gevraagd of de vervroegde introductie van de compleet nieuwe power unit, die Honda eigenlijk voor 2022 in gedachten had, geen risico vormt, zegt Van der Garde. “Het klopt dat ze vorig jaar een paar problemen hadden, maar dat zal ook te maken hebben gehad met de vraag hoe ver je bereid bent een motor te pushen. Ze wisten misschien al dat ze aan hun laatste twee jaar in de Formule 1 bezig waren en om die reden wilden ze waarschijnlijk het maximale eruit zien te halen. Maar hopelijk hebben ze geleerd van de fouten die ze met de vorige motor hebben gemaakt en hebben ze met deze motor wel alles goed voor elkaar. Maar of dat ook echt het geval is, is op dit moment natuurlijk nog koffiedik kijken.”

'Perez doet niet veel voor Verstappen onder'

Van der Garde is blij dat Red Bull Perez heeft ingelijfd. De Nederlander kent de Mexicaan goed uit zijn GP2-periode. In 2010 reden Van der Garde en Perez samen voor Barwa Addax. “Ik denk dat hij dicht bij Max zal staan”, zegt Van der Garde. “Max is natuurlijk een topper en een van de beste coureurs op de grid. Maar Perez doet niet veel voor hem onder - wel wat, maar niet veel. Ik denk dat er in de kwalificatie af en toe nog wel een gaatje tussen hen zal zitten. Maar Perez is vooral sterk in de race. Hij is goed in banden managen, strategisch sterk en altijd snel op de zondag. Ik denk dat hij op die dagen een belangrijke rol kan gaan spelen. Ik sluit ook niet uit dat hij in de races soms heel erg dicht bij Max zal zitten. Maar dat is alleen maar goed, want zo push je een team naar een hoger niveau. Daarnaast kan Max van een sterke onderlinge competitie alleen maar leren en beter worden. Hij zal ongetwijfeld dingen bij Perez zien die interessant voor hem kunnen zijn. Al met al is de komst van Perez een enorm pluspunt voor het team.”

Perez heeft in het verleden bij Force India flink zijn tanden laten zien toen hij Esteban Ocon als teamgenoot had. Op de baan ging het er verschillende keren heftig aan toe. Van der Garde voorziet echter geen problemen tussen Verstappen en Perez. “Dat was een andere situatie, bij Force India. Ocon kwam vanuit het niets bij dat team, terwijl Perez daar al een tijdje zat. Perez was daar min of meer de nummer één en Ocon kwam pas net kijken. Hij had zoiets van: ‘Fuck you, dit is mijn team, ik ben hier de man.’ En dan wordt het natuurlijk hard tegen hard. Ik denk dat het nu heel anders zal gaan.” Volgens Van der Garde zal het echter ook niet zo zijn dat Perez volledig in dienst van Verstappen zal gaan rijden. “Dat verwacht ik niet. Maar er zal wel met hem besproken zijn dat het op de eerste plaats een teamprestatie moet zijn. En dat zal inhouden dat hij in sommige races Max echt wel zou kunnen helpen. Max heeft de afgelopen jaren alles in zijn eentje moeten doen. Hij kon daardoor nooit eens een andere strategie proberen. Dat kan met Perez nu wel. Soms zal dat voor Perez ook goed uitpakken, soms iets minder. Maar onderaan de streep wordt het voor het team alleen maar beter.”

Van der Garde meent dat Perez met het Red Bull-stoeltje loon naar werken heeft gekregen. “Helemaal na afgelopen jaar. Hij is gewoon goed. Hij heeft een kans gekregen bij McLaren, maar dat was maar voor één jaar en toen was het voorbij. Maar daarna is hij alleen maar sterker geworden. Hij is stabiel, goed in de race, maakt niet veel rare fouten en pakt altijd zijn puntjes. Ik denk dat hij momenteel in topvorm steekt. Hij zal het zeker niet makkelijk krijgen naast Verstappen, maar hij is een bijtertje. Hij wil altijd sneller worden en verbeteren. Daarom past hij volgens mij ook heel goed in dit team.”

'Vijf à zeven overwinningen'

Volgens Van der Garde is Verstappen vorig jaar ook weer een betere coureur geworden. “Hij heeft afgelopen jaar weer stapjes gemaakt en weer wat meer ervaring gekregen. Hij heeft het team naar goede prestaties weten te leiden en weet nu beter hoe je een goede auto moet neerzetten en hoe je ervoor zorgt dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan. Ik denk dat het zijn doel voor dit seizoen moet zijn om vijf tot zeven overwinningen te boeken”, stelt Van der Garde. Hopelijk is dat vervolgens afdoende om tot aan het einde van het kampioenschap in de titelstrijd te blijven. “Dat zou geweldig zijn. Het werd afgelopen jaar wel een beetje saai, met Lewis Hamilton die alles won. Dus ik hoop dat Max hem dit keer een beetje kan aanpakken en tegen het einde van het seizoen nog in de race is voor de titel. Makkelijk wordt dat niet. Het zal heel erg afhangen van waar Mercedes nu weer mee gaat komen.”

