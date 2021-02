Tech analyse: Hoe Alfa Romeo een stap wil zetten met de C41

Door het nieuwe reglement leveren alle F1-teams een deel downforce in voor het nieuwe seizoen. Dit is gedaan om de Pirelli-banden te ontlasten, de huidige specificatie van het rubber moet nog een seizoen mee kunnen zonder dat daarbij al te veel problemen komen kijken. Alfa heeft hierop ingespeeld door de vloer, de brake ducts en de diffuser aan te passen. Maar het meest interessante aan de nieuwe C41 is toch wel de aanpassing van de voorkant van de wagen. Het team heeft een nieuwe voorvleugel, een nieuwe neus en nieuw brake ducts geïntroduceerd om de luchtstroom ten opzichte van de voorganger te verbeteren.

Om de ambities wat betreft het ontwerp waar te kunnen maken heeft Alfa twee tokens moeten gebruiken, dus het resultaat moet ook significant zijn. De hele structuur van de neus is een stuk slanker geworden en lijkt nu meer op het concept dat Mercedes al in 2017 introduceerde. Dit valt samen met een nieuwe voorkant van de structuur, de vorm van de voorkant van de neus en de inlaat zijn nu aangepast en hebben aan weerszijden ingenieuze vleugeltjes.

Deze aanpassingen hebben ook gezorgd voor de introductie van een nieuwe cape. Deze is nu verder naar voren gebracht zodat de beïnvloeding van de luchtstroom eerder op gang komt. Daarnaast heeft de wagen nu een flinke cape, die overigens aan de onderkant van de neus ook voor verandering zorgt. Ook aan de onderkant van de neus is een interessante vorm te zien die naar het eind van de cape loopt. De openingen aan de voorkant van de neus zijn eveneens aangepast, het is nog niet helemaal duidelijk wat het precieze effect op de S-duct gaat zijn.

Alfa Romeo C39 C41 comparison Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo is sinds de invoering van de richtlijnen rond de voorvleugel in 2019 standvastig geweest. Het heeft altijd gebruik gemaakt van hoge vleugeldelen om de verstoorde luchtstroom van de voorband te beïnvloeden. Het heeft echter flink wat aanpassingen gedaan aan de onderkant van de vleugel, de hoofdplaat van de C41 bevat een grote boog tot het punt waar de vleugel weer vlak moet zijn.

Op dat vlak had het team aan het eind van 2020 ook al wat subtiele veranderingen toegepast. Maar met deze agressieve variant wordt de luchtstroom echt flink aangepast en wil men ervoor zorgen dat de luchtstroom in toom gehouden wordt. Ook richting het eind van de hoofdplaat zit nog een kleine boog, ook hier werd vorig jaar al mee geëxperimenteerd. Het nieuwe ontwerp is een stuk nadrukkelijker en wijst erop dat het team meer uit de voorvleugel wil halen.

Vanaf de voorkant is ook te zien dat het team een aangepaste brake duct heeft. Het team is ook op dit vlak geswitcht naar een ontwerp dat bekend is van Mercedes met een L-vormige inlaat die in verschillende kanalen opgedeeld is. Zo wordt de koeling geregeld en voldoet het systeem aan de aerodynamische vereisten.

Ook de voorwielophanging is licht aangepast, waarschijnlijk heeft dit te maken met het nieuwe profiel dat bandenleverancier Pirelli dit seizoen introduceert.

Alfa Romeo Racing C41 Foto: Alfa Romeo

De C41 heeft de driehoekige airbox en de bijbehorende ‘ronde snorkel’ van de voorganger overgenomen, een aanpassing die de koeling van de motor ten goede moet komen. Dit heeft geleid tot licht aangepaste sidepods. De beloofde verbetering van de Ferrari-motoren hebben in ieder geval nog niet geleid tot een flink kleiner koelsysteem, iets wat echt zichtbaar wordt als je het achterste deel van de koeluitlaat vergelijkt met sommige andere auto’s die we reeds gezien hebben.

Alfa Romeo Racing C41 rear Foto: Alfa Romeo

Alfa Reomeo heeft nog niet alle aspecten van het nieuwe ontwerp volledig prijsgegeven, zeker als het gaat om de vloer. Er bestaat een klein opstaand randje voor de achterband, maar dat is iets wat waarschijnlijk nog gaat veranderen voordat de wagen definitief op de baan verschijnt. Desalniettemin is het goed om te zien dat het ontwerp van vorig jaar in zekere zin nog nuttig is voor dit seizoen. Soms hoeft iets niet aangepast te worden als het niet kapot is. De lage haaienvin, het verticale deel van de achtervleugel met de zogenaamde zwanenhals en de endplates laten zien dat dit deel van de wagen grotendeels intact is gebleven.

Alfa Romeo Racing C41 rear Foto: Alfa Romeo

In vergelijking met het ontwerp aan het eind van 2020 lijkt de C41 wel degelijk een stap vooruit te zijn. Het team heeft veel energie gestoken in de voorkant van de auto en het wordt interessant om te zien hoe dat uitpakt. Het antwoord krijgen we waarschijnlijk nog niet tijdens de shakedown – en tevens filmdag - van komende vrijdag, maar wel als de wagens voor de pre-season test naar Bahrein gaan.