Red Bull Racing presenteert nieuwe F1-auto van Verstappen en Perez

De getoonde auto voor het Formule 1-seizoen 2021 kent optische vele overeenkomsten met de creatie van vorig jaar. Vreemd is dat niet. Volgens teambaas Christian Horner heeft Red Bull Racing zo’n zestig procent van de RB16 meegenomen naar deze nieuwe bolide, vandaar ook alleen de letter ‘B’ als toevoeging aan de naam. De overige veertig procent is terug te zien in de aangepaste aerodynamica, de verplichte veranderingen aan de vloer en twee tokens - waarmee Red Bull heeft geprobeerd om de achterkant van de auto stabieler te maken.

Aangepaste vloer en nieuwe motor

Die aangepaste vloer is overigens belangrijk voor Red Bull. Net als bij alle andere teams is er een diagonale inkeping voor de achterwielen voorgeschreven door autosportfederatie FIA. Dit moet de hoeveelheid downforce, samen met enkele andere ingrepen, met tien procent verminderen. Ook de kleine gaatjes in de vloer - bedoeld om de luchtstroom te reguleren - zijn vanaf dit jaar verboden. Het afbakenen van de luchtstroom wordt daardoor iets moeilijker en juist dat aspect is cruciaal om het hoge rake-concept en daarmee ook de diffuser optimaal te laten werken. De schotten van die diffuser zijn overigens ook iets minder hoog dan vorig jaar.

Beide elementen zijn te zien op de door Red Bull getoonde foto's. Naast deze zichtbare zaken is de RB16B ook uitgerust met een compleet nieuwe motor. Toen Honda eind vorig jaar aankondigde de Formule 1 eind 2021 te verlaten, dreigde de spreekwoordelijke nachtkaars. Maar Honda wil allerminst stilletjes vertrekken en heeft ervoor gekozen om de krachtbron voor 2022 een jaar eerder te introduceren. Deze nieuwe motor moet meer vermogen leveren en enkele problemen uit 2020 verhelpen. Dat laatste draait vooral om het begrip 'clipping'. Daarbij zijn coureurs al voor het voltooien van een raceronde door alle energie uit de hybride systemen heen. "We hadden daar meer last van dan Mercedes", concludeerde Verstappen vorig jaar. "In Bahrein was het niet slecht, maar op circuits met meer rechte stukken was het pijnlijker." Honda heeft dit euvel naar eigen zeggen aangepakt.

Continuïteit moet Red Bull aan betere start helpen, woensdag shakedown

Het totaalpakket moet Verstappen in zijn zevende Formule 1-seizoen voor het eerst materiaal bieden om voor de wereldtitel te strijden. Red Bull heeft de grootste pijnpunten in kaart gebracht en hoopt voor de verandering eens vanaf de eerste race competitief te zijn. De grotendeels stabiele reglementen moeten daarbij helpen, net als de data en praktijkervaring van vorig seizoen. “We hebben een paar zwakheden in de auto gevonden die we niet meer konden aanpassen, maar die voor komend seizoen wel te verhelpen zijn”, liet Verstappen vorig jaar al weten. Met de RB16B mikt Red Bull dan ook op een betere seizoensstart. “Ik hoop dat we er vanaf het begin veel dichterbij zitten, dan kun je pas echt aanvallen."

Voor dat aanvalsplan kan Verstappen ook rekenen op een nieuwe teamgenoot. De RB16B is de eerste Red Bull-bolide van Sergio Perez, die in 2021 zijn langverwachte kans bij een topteam krijgt. Perez begint vandaag trouwens in een oudere Red Bull-auto. Zo mag de Mexicaan dinsdag zijn eerste meters maken in een RB15, de bolide uit 2019. Red Bull heeft hiervoor gekozen omdat de testmogelijkheden met de nieuwe auto beperkt blijven tot twee filmdagen van elk honderd kilometer. Voor auto's van minimaal twee jaar oud geldt die beperking niet. De eerste filmdag met de RB16B staat morgen (woensdag) op het programma. Verstappen trekt dan naar Silverstone om de nieuwe auto aan de tand te voelen.

