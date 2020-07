Perez: “Ik zou m’n eigen zoon niet uit het team zetten”

Viervoudig wereldkampioen Vettel is de sleutelfiguur op de transfermarkt nadat Ferrari hem de deur wees. De coureur kan niet terug naar Red Bull, maar voelt zich nog competitief genoeg om door te gaan. Vettel bevestigde dat hij 'informele gesprekken' gevoerd heeft met Racing Point, maar ontkende dat er al getekend is. De formatie uit Silverstone gaat vanaf volgend jaar door verder als Aston Martin. De contractuele situatie bij Racing Point is complex. Zowel Perez als ook teamgenoot Lance Stroll heeft een langdurig contract. De Mexicaan zit momenteel in het eerste jaar van de driejarige deal die hij vorig seizoen tekende. Het team heeft nog niet kunnen bevestigen dat men ook volgend seizoen doorgaat met de huidige rijders.

Stroll is de zoon van Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll, het is daarmee onwaarschijnlijk dat de Canadees het veld moet ruimen als Vettel daadwerkelijk de overstap maakt. Perez verklaarde voorafgaand aan de Hongaarse GP dat hij een geldig contract heeft voor volgend seizoen, maar erkent dat hij waarschijnlijk op de schopstoel zit als Stroll senior besluit door te pakken met Vettel. "Volgens mij is het [de keuze] duidelijk als iemand moet gaan", zei Perez in een interview met Movistar+ F1. "Ik ben een vader, ik zou m'n zoon er niet uit schoppen. Maar verder kan ik ook weinig zeggen. Er gaan veel geruchten. Wat mij betreft blijft alles hetzelfde, ik heb een contract met het team."

Perez onthulde vorige week dat hij nu al benaderd is door een concurrerend F1-team en dat er ook vanuit andere kampioenschappen interesse is getoond. Er zit naar verluidt een clausule in het contract van Perez die geactiveerd kan worden door het team om eventueel een plek te reserveren voor Vettel. Deze clausule heeft vooral te maken met de persoonlijke sponsoren die Perez meebrengt naar het team, vervolgde de 30-jarige Perez. "In alle contracten zitten dergelijke clausules. Het houdt verband met sponsoren. Dan kan de clausule in werking treden. Maar we werken hard met alle sponsoren dat dit niet zal gebeuren. Ik zou niet zeggen dat het afhangt van een bepaalde sponsor, het is meer een algemeen probleem."

Met medewerking van Luke Smith