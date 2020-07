Brawn: Racing Point heeft kopiëren ‘naar hoger niveau’ getild

De brake ducts van de Racing Point RP20 worden momenteel door de FIA onderzocht na een protest van Renault. Het Franse team vermoedt dat Racing Point die brake ducts gemaakt heeft op basis van data van Mercedes. De Canadese renstal heeft echter al openlijk toegegeven dat de Mercedes W10 op basis van foto’s heeft nagebouwd, maar benadrukt dat alles binnen de grenzen van het reglement is gebeurd. Brawn ging in zijn vaste column op F1.com in op het ‘kopieergedrag’ van Racing Point, iets wat hij in heel gebruikelijk vindt voor F1-teams.

“In mijn ogen is kopiëren in de Formule 1 heel gebruikelijk”, zei Brawn. “In normale tijden heeft ieder team fotografen in de pits staan die duizenden foto’s maken voor analyses, met als insteek om de beste ideeën te kopiëren. Wij gaven onze fotografen voorheen een boodschappenlijstje. Racing Point heeft het gewoon naar een hoger niveau getild en het beter gedaan.” Brawn benadrukt dat ieder team wel eens iets gekopieerd heeft van een ander team. “Ik kan iedere technisch directeur in de paddock vragen hun hand op te steken als ze nooit iets gekopieerd hebben. Dan zie je geen handen. Ik heb het absoluut gedaan.”

Racing Point maakte vorig jaar al gebruik van brake ducts van Mercedes. Destijds was dat nog toegestaan, omdat brake ducts golden als een ‘non-listed part’. Sinds 2020 is het onderdeel een ‘listed part’ en dat houdt in dat ieder team een eigen versie moet ontwerpen, en dus ook Racing Point. Teambaas Otmar Szafnauer verklaarde dat het team in bezit is van 886 tekeningen die de legaliteit van de brake ducts kunnen bewijzen. Daarnaast bezaten de ontwerpers van Racing Point wel al de kennis over het product van Mercedes, en Brawn beredeneert dat het lastig is om deze kennis uit het geheugen van de ontwerpers te krijgen.

“Vorig jaar had Racing Point toegang tot de brake ducts van Mercedes uit 2019 en die konden ze ook gebruiken, omdat het geen ‘listed part’ was. Dit jaar zijn brake ducts wel ‘listed parts’, en dus moet je je eigen ontwerpen”, stelt Brawn. “Racing Point kan de kennis die ze vorig jaar bij gebruik van de brake ducts van Mercedes uit 2019 hebben vergaard niet ineens vergeten. Ik denk dat het onlogisch is om te denken dat ze hun geheugen kunnen wissen. Het is een lastig probleem en eentje voor de experts van de FIA om op te lossen.”