Sergio Perez mocht na een aardige zaterdag als vierde vertrekken in Portimao, maar zag Lando Norris in de openingsfase van de race al langszij komen. "Ik verloor een plek aan Lando inderdaad bij het uitkomen van bocht vier. Ik dacht dat hij volledig naast de baan zat, daardoor verdedigde ik ook helemaal niet. Maar hij zat er blijkbaar niet helemaal naast. Dan is het een inschattingsfout van mijn kant geweest", steekt Perez de hand eerst nog in eigen boezem.

Horner: Beslissingen over track limits steeds in nadeel van Red Bull

Teambaas Christian Horner is echter een hele andere mening toegedaan. Volgens hem zat Norris wel degelijk met vier wielen naast het asfalt. Horner is dan ook geïrriteerd over het monitoren van de baanlimieten. "Checo werd ingehaald door een auto die volledig naast de baan zat. Daarom beklaag ik me ook over die track limits. Wij krijgen een papier van de FIA, maar de regels veranderen iedere dag weer. Dit is erg frustrerend voor Perez." Dat laatste geldt volgens Horner ook voor de rest van het team, verwijzend naar het (overigens terechte) afnemen van de snelste raceronde door Max Verstappen. "Het is in ieder geval zo dat die beslissingen steeds in het nadeel van Red Bull uitvallen..."

Het moment met Norris heeft volgens Perez grote invloed gehad op de rest van zijn race. "Dat heeft mij de wedstrijd gekost. Het duurde een aantal ronden om Lando weer voorbij te komen en daardoor was er een groot gat met leiders ontstaan. Ik was toen eigenlijk al uit de race. Het tempo was daarna wel goed, maar het was al te laat." Dat was overigens niet het enige hachelijke moment voor Perez. Later in de race kwam hij bijna in aanraking met Nikita Mazepin, die blauwe vlaggen negeerde en daarvoor is bestraft. "Hij heeft mij blijkbaar niet gezien. Na de race heeft hij ook zijn excuses aangeboden. Ik dacht dat hij mij wel zag, maar blijkbaar niet. Ik dacht trouwens ook eventjes dat ik door dat moment schade aan mijn voorvleugel had."

Perez: "Hebben nog werk aan de winkel voor Barcelona"

Ook dat laatste bleek niet het geval, waardoor Perez nog een gooi naar de snelste raceronde kon doen en uiteindelijk als vierde over de meet kwam. De overkoepelende conclusie luidt dat hij dit weekend weer een stap heeft gezet, maar dat Red Bull geen vlekkeloos weekend heeft meegemaakt. "We moeten nog behoorlijk wat werk verzetten voor Barcelona, maar persoonlijk voel ik me wel steeds comfortabeler in de auto en kom ik steeds meer in het ritme."

