Lewis Hamilton moest de race naast de Mercedes van teamgenoot Valtteri Bottas als tweede aanvangen, maar de Brit zat aanvankelijk vooral in zijn spiegels te kijken. Bij de start wist de wereldkampioen de Red Bull van Max Verstappen nog achter zich te houden, maar na een safety car-fase wist de Nederlander bij de herstart alsnog de tweede plaats af te pakken.

Hamilton liet het hoofd echter niet zakken en wist na een klein foutje van Verstappen meteen toe te slaan op het rechte stuk. Op dezelfde plek ging hij even later ook voorbij aan zijn teamgenoot, om daarmee de basis voor de winst te leggen. Na de pitstop van Hamilton reed de tweede Red Bull van Sergio Perez nog enige tijd voorop, maar het snelheidsverschil met de Mexicaan – die op een versleten setje banden reed – was dermate groot dat Hamilton er voor het gemak al vanuit ging dat Perez op een rondje achterstand reed. Met speels gemak ging hij dan ook voorbij aan de Red Bull en zette hij koers richting de winst.

“Dit was zo’n zware race, zowel fysiek als mentaal”, sprak Hamilton direct na afloop. “Het was erg winderig vandaag, dat maakt het heel makkelijk om een foutje te maken. Mijn start was gewoon niet zo goed als die van Valtteri en daarna verloor ik bij de herstart nog een plek, dat was niet goed en ik was er uiteraard niet blij mee.”

"Wist dat dat het rondje ging zijn"

Verstappen gaf Hamilton echter nog een kans om terug te keren, maar de Brit wist dat het ook direct moest gebeuren: “Ik geloof dat Max ergens in het rondje een foutje maakte. Dat was perfect voor mij. Ik wist dat dat het rondje ging zijn waarin ik dicht achter hem zou zitten in de derde sector.”

“Bij Valtteri moest ik gewoon vroeg voor de actie gaan omdat de banden versleten waren. Ik wist hem net te pakken in bocht 1, het was een geweldige race.”

Bottas zoekt naar antwoorden

Teamgenoot Valtteri Bottas had aan de finish een stuk minder te jubelen. De Fin was de race van pole-position gestart, maar eindigde de zondag achter Hamilton en Verstappen op de laagste trede van het podium: ‘Het was een lastige dag vandaag”, erkende Bottas. “Ik weet niet echt wat er gebeurde in de eerste stint, ik had om onbekende redenen gewoon niet de snelheid. Daar zullen we naar moeten kijken. De tweede stint was best goed, maar toen had ik een probleempje met een sensor of zoiets, dus kon ik Max niet echt meer te grazen nemen.”

Bottas pakte met het rijden van de snelste ronde wel nog een bonuspuntje, maar die schrale troost deerde de Fin niet: “We beschikten vandaag over een sterk pakket, dus ik weet niet waarom het niet werkte in de eerste stint. Daar zullen we naar moeten kijken.”

Nog niet perfect

Bottas heeft slechts een paar dagen de tijd om een antwoord te vinden, aangezien volgende week in Barcelona alweer de volgende race op het programma staat. Teamgenoot Hamilton heeft zijn programma voor de komende dagen al op orde: “Ik denk dat we een daar dagen naar huis gaan om een beetje te herstellen. Veel fysio, Angela [de fysio van Hamilton] is ook bij me, dus dan is het zaak om te herstellen en jezelf weer zo snel mogelijk klaar te stomen voor de volgende race. We hebben een hoop te verwerken na vandaag. Er zijn verbeteringen te maken aangezien vandaag niet perfect was. Daar zullen we vooral naar gaan kijken.”