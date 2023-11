Sergio Perez kwam in 2021 bij Red Bull Racing, waar hij de teamgenoot werd van Max Verstappen. Als teamgenoot van de drievoudig wereldkampioen had Perez telkens de droom om kampioen te worden, maar kwam het er niet van. Ook dit seizoen leek Perez niet heel blij met de richting die het team in sloeg voor de ontwikkeling van de RB19, aangezien deze volgens hem meer gericht was op de wensen van Verstappen. Ondanks dat spreekt Perez van een goede band met Verstappen. "Het is een goed jaar geweest. Onze band is echt goed", zegt De Mexicaan. "Ook wanneer we in die briefings zitten in die vele races, loopt het goed. We pushten soms een andere kant op, maar tegelijkertijd hebben we heel erg om dezelfde dingen gevraagd. Dat is dus ook positief voor het team. Het is veel beter" antwoordt hij, gevraagd of die band inderdaad beter is dan in 2021 en 2022. "Het was altijd al goed. Dit is ons derde seizoen samen en het was een goede."

Als nummer twee geeft Perez toe dat hij veel kan leren van Verstappen, die dit seizoen twee keer zoveel punten wist te scoren. "De manier waarop hij met zaken omgaat is echt indrukwekkend", noemt de coureur uit Guadalajara als voorbeeld. "Hij heeft het geweldig gedaan. Hij was echt een klasse apart. Dat is fantastisch om te zien, we zouden ons allemaal wel in die positie willen bevinden. Maar er kan er maar één kampioen worden."

"Er zijn zeker dingen die je van hem kunt leren", vervolgt Perez. "Het is duidelijk dat ik het beste referentiepunt heb omdat hij zo competitief was. Het kan dus geen kwaad om te kijken naar wat hij doet, hoe hij dat doet en te proberen om te leren en te verbeteren, om te zien wat voor jou werkt wat hij dan weer anders doet. Ik heb dat altijd heel open benaderd en dat werkt volgens mij goed."

Wereldtitel het doel

Naast het leren van Verstappen, kon Perez ook uit eigen ervaring weer kennis opdoen voor 2024. Wat hij dan geleerd heeft dit seizoen? "Het gaat om de auto, hoe ik er gebruik van maakte en hoe ik dat gedurende het weekend kan verbeteren voor verschillende circuits. Samen met mijn engineers hebben we veel vooruitgang geboekt in het inzien van hoe we de performance van de auto kunnen maximaliseren."

Net als voorgaande seizoenen heeft Perez één doel: de wereldtitel veroveren. Maar in tegenstelling tot dit jaar, waarin hij zeer stellig was dat hij in de strijd zat na zijn twee zeges in de eerste vier races, houdt hij de verwachtingen wat milder. "Dat is het hoofddoel, aangezien ik nu al op de tweede plaats ben geëindigd. Mijn belangrijkste doel is om het nog beter te doen en ik ben me bewust van de uitdaging. We moeten deze winter echt gebruiken om te proberen het seizoen goed te beginnen en dat niveau van consistentie het hele seizoen vast te houden."