AlphaTauri heeft in de laatste fase van het F1-seizoen 2023 aanzienlijke vooruitgang geboekt. Sinds de Grand Prix van Singapore maakt het team gebruik van de achterwielophanging van de dominante Red Bull RB19, en er zijn ook diverse updates voor de vloer doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben de stabiliteit van de AT04 aanzienlijk verbeterd. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda scoorden tijdens de triple header in Amerika, Mexico en Brazilië maar liefst 16 van de 21 punten voor dit jaar. Hierdoor klom het team uit Faenza van de laatste naar de achtste plaats in het constructeurskampioenschap.

In Abu Dhabi staat opnieuw een update gepland, waarmee AlphaTauri hoopt zelfs Williams te kunnen overtreffen. In een exclusief interview met Motorsport.com liet AlphaTauri CEO Peter Bayer weten dat de nieuwe vloer vooral bedoeld is om veel te leren voor 2024. Desondanks koestert hij de hoop dat deze 'joker' voor een verrassing zal zorgen: “Iedereen is gemotiveerd om de jacht op Williams te openen. We hebben een grote upgrade klaarstaan voor Abu Dhabi. We hopen dat dit ons de benodigde tienden oplevert om te kunnen strijden om de topposities. Hoewel het oorspronkelijke strategische doel 2024 was, bevinden we ons nu in een positie waar het logisch is om te zeggen dat we nog een kleine troef in handen hebben. Het moet natuurlijk wel eerst werken, maar de data uit CFD en de windtunnel is zeer veelbelovend. Het draait allemaal om balans, aerodynamische efficiëntie en downforce aan de achterzijde.”

Jody Egginton, technisch directeur van het team, voegt toe: “Het gaat om de lessen die we kunnen trekken voor volgend jaar. Het is meer een R&D-oefening dan iets anders,” vertelt hij aan Motorsport.com. “Het stond al lange tijd op de planning, ver voordat we wisten dat we mogelijk in de laatste race nog om een positie zouden strijden. Het staat dus volledig los van de huidige situatie. Met de stabiele reglementen is het eenvoudig om dingen mee te nemen naar volgend jaar, en de vloerupdate in Abu Dhabi hoort daarbij. Het biedt ons de kans om wat meer te leren voor het komende jaar.”