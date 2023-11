Het debuutseizoen van Logan Sargeant in de Formule 1 is wisselend verlopen. De Amerikaanse rijder kwam over vanuit de Formule 2 naar Williams en heeft hier en daar glimpjes van zijn talent laten zien. In vergelijking met teamgenoot Alexander Albon schiet hij echter flink tekort. Het zitje dat de Amerikaan nu in handen heeft, is ook nog het enige stoeltje dat nog niet honderd procent vaststaat. Ook Sargeant weet niet zeker of zijn toekomst bij zijn huidige werkgever ligt. "Dat is een goede vraag, ik heb eerlijk gezegd geen idee", onthult de rookie aan de vooravond van de laatste F1-race van het seizoen in Abu Dhabi.

Dit seizoen heeft de Sargeant nog maar één puntje achter zijn naam, terwijl Albon al op 27 stuks staat. De laatste races heeft de jonge Amerikaan wel een stijgende lijn laten zien. Zo stond de 22-jarige coureur voor eigen publiek in Las Vegas op plek zeven op de grid, wat een verbetering van zijn beste kwalificatiepositie tot dan toe was. In de race ging het echter door problemen met de banden minder goed, want een zestiende plaats was teleurstellend. Ook de rijder zelf ziet dat het langzamerhand beter gaat. "Ik bekijk het race voor race. Ik heb wel het idee dat het op het gebied van rijden de laatste paar races een stuk beter gaat", vertelt de Amerikaanse Williams-man. "Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen. Ik denk dat er geen problemen zijn gezien hoe het de afgelopen tijd gaat."

Terwijl het debuutseizoen er bijna op zit voor Sargeant, kijkt de coureur uit Florida ook terug op zijn eerste jaar in de koningsklasse van de autosport. Als hij een hoogtepunt uit het jaar moet pikken, dan kiest hij wat anders dan zijn enige punt die hij scoorde in Austin. "Ik kies zeker de kwalificatie in Vegas", noemt de Williams-coureur. "Het lukte eindelijk om drie goede kwalificatiesessies aan elkaar te knopen. Dat was heel goed." Voor de jongeling kwam het ook goed uit dat het voor eigen publiek zo goed ging: "Het helpt ook dat ik een snelle auto had, maar dit was absoluut een hoogtepunt."