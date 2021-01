Formule 1 bindt Brawn langer aan zich als sportief directeur

Vier jaar geleden trok de nieuwe Formule 1-eigenaar Liberty Media Brawn aan als sportief directeur. In die rol ging hij intensief samenwerken met commercieel directeur Sean Bratches en CEO Chase Carey. Bratches nam twaalf maanden geleden al afscheid van de F1, terwijl Carey zijn taken als CEO na 2020 neerlegde en werd opgevolgd door Stefano Domenicali. Van het drietal directeurs dat Liberty in 2017 aanstelde is alleen Brawn nog over. “Op een gegeven moment moet ik stoppen en dat geldt voor iedereen, maar daar heb ik nu nog geen plannen voor. Met het terugtreden van Chase is het nuttig om enige continuïteit te hebben en ik ben blij dat ik door kan. Het zijn dus spannende tijden”, vertelde hij aan Racefans. De looptijd van de nieuwe overeenkomst is onbekend.

Brawn kwam in 1978 in de F1 bij Williams en werkte vervolgens voor Haas Lola, Arrows en de sportscar-divisie van Jaguar voor hij in 1991 technisch directeur werd bij Benetton. Na twee wereldtitels bij de coureurs en eentje bij de constructeurs volgde hij Michael Schumacher in 1997 naar Ferrari, om daar zes constructeurstitels en vijf rijderstitels te winnen als technisch directeur. Na een sabbatical van een jaar kwam hij in 2008 bij Honda terecht, waarna hij het team in 2009 overnam, het Brawn GP noemde en beide wereldtitels won. Hij bleef het team na de overname door Mercedes tot 2013 trouw. In 2017 keerde hij dus als sportief directeur van de F1 terug in de sport waar hij jarenlang succesvol was. In die functie overzag hij onder andere de formulering van de nieuwe technische reglementen, die vanwege het coronavirus niet in 2021 maar in 2022 geïntroduceerd worden.

“Ik kijk heel erg uit naar de uitdagingen die we momenteel hebben. Het zou heel frustrerend zijn geweest om de nieuwe auto’s niet te zien rijden”, geeft Brawn eerlijk toe. Hij heeft zin in de hernieuwde samenwerking met Domenicali, met wie hij tussen 1997 en 2006 al samenwerkte bij Ferrari. “We vernieuwen natuurlijk een partnerschap nu Stefano aan boord is. Ik ben waarschijnlijk de persoon die hij het beste kent binnen onze organisatie, dus bij een aantal zaken ben ik voor hem een referentie geweest. Maar zodra hij alle mensen in ons team leert kennen, dan zal hij ongetwijfeld nauwer met hen gaan samenwerken. Ook de uitdaging van COVID zorgt ervoor dat ik gemotiveerd blijf en door wil gaan.”