Domenicali: F1 moet uithangbord worden van hybride technologie

Terwijl de Formule 1 nog volop gebruik maakt van door fossiele brandstof aangedreven hybride motoren, verleggen de autoproducenten de focus steeds meer naar het ontwikkelen en produceren van volledig elektrische en waterstof-motoren. Velen vrezen dan ook dat deze ontwikkeling de nekslag betekent voor de Formule 1.

Domenicali is echter van mening dat de sport in de toekomst een geweldig uithangbord kan zijn voor hybride technologie en kan laten zien wat fabrikanten zoal aan alternatieven voor elektrificatie in huis hebben. “Ik denk dat de Formule 1 een grote toekomst heeft en kan bewijzen dat elektrificatie niet de enige weg is. Ik ben er van overtuigd dat ook hybride systemen een grote toekomst zullen hebben. De Formule 1 moet dat gegeven gebruiken en er voor zorgen dat fabrikanten daar willen investeren. Ze kunnen zo laten zien dat er ook op deze manier duurzaamheid bereikt kan worden", aldus de Italiaan tegen Sky Sports.

Domenicali stelt dat bij die ontwikkeling vooral ook gekeken moet worden naar de kosten. De sport ziet Honda aan het einde van dit seizoen vertrekken en hoewel Ferrari, Mercedes en Renault toegewijd zijn om in ieder geval de komende jaren door te gaan, hameren ook zij op het terugbrengen van de enorme kosten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van de hybride krachtbronnen. “De fout die in het verleden is gemaakt, is dat er te veel naar de technologie is gekeken en niet naar de kosten. En dus moeten we ervoor zorgen dat de hybride technologie die we gaan gebruiken relevant is voor straatauto's”, vervolgt Domenicali. “Het moet niet langer zo zijn dat een F1-krachtbron kost wat die vandaag de dag kost.”

Met betaalbare, hybride krachtbronnen hoopt de Formule 1 in de toekomst nieuwe autofabrikanten naar de sport te lokken. Om die potentiële toetreders te paaien, krijgen ze inspraak in het proces, besluit Domenicali. ”Een van onze belangrijkste doelstellingen is dat we teams en fabrikanten [bij de ontwikkeling van de nieuwe motor] willen betrekken en ons er van verzekeren dat ze aan boord zijn. Ik weet zeker dat het ons gaat lukken.”