Doornbos: "Ferrari heeft weer een harde teambaas nodig"

De Ferrari SF1000 was tijdens de eerste twee raceweekenden in Oostenrijk duidelijk geen match voor de wagens van Mercedes en Red Bull. “Ik denk dat ze daar enorm de prijs betalen voor wat ze de afgelopen jaren met de motor hebben geflikt. Je kan zien dat ze op een ronde negen tienden verliezen. Ferrari is nu al de verliezer van het seizoen”, zegt Doornbos tegen Motorsport.com. De Formule 1-analist van Ziggo Sport twijfelt er dus niet aan dat de slechte performance van de auto te maken heeft met de geheime schikking die Ferrari en de FIA begin dit jaar met elkaar troffen na een onderzoek naar de Italiaanse krachtbron. Doornbos ziet de situatie bij Ferrari ook niet snel verbeteren. “Ze hebben zoveel motorvermogen moeten inleveren, dat maak je niet zomaar even goed op mechanisch of aerodynamisch gebied. Ze hebben nog een verschrikkelijk lang en zwaar jaar voor de boeg.”

Volgens Doornbos heeft Carlos Sainz mogelijk zelfs al spijt van zijn beslissing om na dit Formule 1-seizoen McLaren te verruilen voor Ferrari, waar hij de plek zal innemen van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. “Sainz verkeert in bloedvorm. Dat liet hij afgelopen zaterdag wel zien met de derde tijd in de kwalificatie”, stelt Doornbos. “Maar ik denk dat hij de eerste man in de Formule 1-geschiedenis is die twijfels heeft bij zijn pas ondertekende Ferrari-contract. Dat is wel bijzonder, maar zo snel kan het gaan in de Formule 1.”

Hoe moet het nu verder met Ferrari? Doornbos: “Als het dit jaar echt niet meer gaat gebeuren, dan verleg je de focus normaal gesproken naar volgend jaar. Alleen zitten we nu met een situatie dat de auto’s volgend jaar gelijk blijven. Je zal de stip aan de horizon dus verder moeten zetten en al naar 2022 moeten kijken.” Daarmee zouden de seizoenen 2020 en 2021 effectief als verloren moeten worden beschouwd. Doornbos sluit niet uit dat er als gevolg daarvan koppen gaan rollen. “Misschien moet er bovenin wel weer een wisseling van de wacht plaatsvinden. Ik vond de reactie van Binotto na de botsing van Charles [Leclerc] en Seb in elk geval een beetje zijig”, aldus Doornbos. “En zijn optreden vorig jaar in Brazilië was ook al niet erg sterk. Dat je twee rijders elkaar eraf rijden in de race, dat overkomt elk team wel een keer. Het is daarna echter wel zaak dat je even met de vuisten op tafel slaat en iedereen wakker schudt. Maar zijn reactie is op die momenten niet intens genoeg. Ik denk dat Ferrari er goed aan zou doen om de hele organisatie eens onder de loep te leggen.”

Binotto zal volgens Doornbos moeten worden opgevolgd door iemand die met ijzeren hand kan regeren. “We hebben in de Formule 1 de nodige meedogenloze teambazen gehad. Zo zei Luca di Montezemolo na een overwinning in Monza tegen Michael Schumacher: ‘Dank je wel voor deze prachtige zege, maar we hebben Kimi getekend voor volgend jaar. Je kan nu zelf je pensioen aankondigen, en anders doe ik het.’ Maar ook Flavio Briatore en de combinatie Christian Horner en Helmut Marko, dat zijn ook harde teambazen. Ik denk dat Ferrari zo iemand wel kan gebruiken.”

Afleidingsmanoeuvre van Renault?

Na afloop van de race van afgelopen zondag diende Renault een protest in tegen Racing Point omdat de RP20 van het Britse team wel erg veel lijkt op de Mercedes van vorig jaar. De Franse fabrieksformatie wijst daarbij naar de brake ducts, die vrijwel identiek zouden zijn en vanaf dit jaar nadrukkelijk tot de onderdelen behoren die een team zelf dient te ontwerpen.

Doornbos denkt echter dat Racing Point geen regels heeft overtreden. “Racing Point is gewoon slim geweest”, meent hij. Hij wijst op het feit dat een onderdeel van een rivaal namaken op zich niet verboden is en tot op zekere hoogte zelfs goed gebruik is in de Formule 1. Een renstal is pas in overtreding wanneer het daadwerkelijk de beschikking krijgt over ontwerpen van een ander team. Doornbos: “Het is geen geheim dat alle fotografen die in de paddock rondlopen er nog een baantje naast hebben. Zij staan ook onder contract bij de teams, waarvoor zij gedetailleerde foto’s van de concurrentie maken. Racing Point heeft op die manier de auto van Mercedes één op één gekopieerd. Ze zijn van mening dat ze dat ook hard kunnen maken, en dus kunnen aantonen dat ze niet rechtstreeks door Mercedes zijn geholpen.”

Volgens Doornbos komt de actie van Renault voort uit frustratie. “Renault zal zoiets hebben van: we werden al om de oren gereden door McLaren, ons klantenteam, en nu hebben we ook nog te maken met Racing Point, dat ineens negen tienden heeft gevonden. Mogelijk dat Renault Racing Point aanvalt om de aandacht af te leiden van de eigen ondermaatse prestaties. Ik verwacht echter dat Racing Point er wel mee wegkomt.” Doornbos heeft eigenlijk alleen maar lof voor het team uit Silverstone, dat volgend jaar verder gaat als Aston Martin Racing. “Ik vind het knap wat ze de afgelopen jaren gepresteerd hebben. Met een van de kleinste budgetten in de Formule 1 laten ze toch bijzondere dingen zien. Ook om iets van een foto na te kunnen bouwen heb je trouwens hele knappe mensen in de fabriek nodig. Dus ik heb het team wel hoog zitten. Daarnaast vind ik het knap dat ze het ook zakelijk op de rit hebben.”

