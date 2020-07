Norris: Blessure veroorzaakt door lang niet te rijden

Norris had tussen de twee raceweekends op de Red Bull Ring klachten over zijn rug en borstkas en vloog deze week terug naar huis om door specialisten onderzocht te worden. "We hebben een diagnose gesteld", lichtte Norris op donderdag toe. "Het gaat vooral om kneuzingen, gewoon omdat ik al zolang niet meer heb gereden en meteen een raceweekend inging met veel kilometers. Dat was niet iets waar ik me echt op kon voorbereiden, of op voorhand kon weten. Een paar dagen later kreeg mijn lijf plots een tik en kreeg ik kneuzingen."

"Ik voel me nu veel beter voor deze week, dat is dus een goede zaak. Ik ben naar Engeland geweest de laatste dagen, in mijn eigen bubbel, om enkele specialisten te zien en scans te laten nemen. Het is niet iets dat zomaar snel herstelt, maar ik voel me al veel beter van vorig weekend."

Een Grand Prix-weekend afleggen in een Formule 1-wagen is natuurlijk een aanslag op het lijf, maar Norris heeft een paar dingen gevonden om meer overlast te voorkomen. Het feit dat Norris tijdens de lockdown veel in het krachthonk heeft gezeten zou bijgedragen kunnen hebben tot het probleem, want zijn zitje paste niet honderd procent meer. "Mijn zitpositie en stuurpositie week net een tikje af", aldus de jonge Brit, die in Oostenrijk een derde en vijfde plaats bemachtigde. "Dat komt ook weer omdat we zo lang niet in de wagen zaten. IK heb tijdens de pauze veel spieren gekweekt en had een iets andere houding in mijn zitje. Ik moest dus mijn positie en enkele kussens aanpassen. Dat zou ook de oorzaak van het probleem geweest kunnen zijn."

