Renault dient protest in tegen Racing Point om legaliteit RP20

De auto van Racing Point lijkt als twee druppels water op de Mercedes van vorig jaar en kreeg om die reden dan ook al snel de bijnaam ‘de roze Mercedes’. Niet alle teams zijn echter gecharmeerd van de kopieeractie van de Britse renstal, omdat een constructeur in principe geacht wordt om met een eigen ontwerp mee te doen aan het kampioenschap.

De verwachting was dan ook dat er bij de seizoensopener in Oostenrijk een protest zou worden ingediend tegen Racing Point, maar het eerste raceweekend ging voorbij zonder een team formeel zijn beklag deed bij de stewards. Renault heeft na afloop van de tweede race van het seizoen echter besloten om alsnog protest aan te tekenen tegen het team uit Silverstone, nadat Sergio Perez en Lance Stroll met hun Racing Point een zesde en zevende plek behaalden in de Grand Prix van Stiermarken. Afgevaardigden van beide teams moesten zich om 19.20 uur melden bij de wedstrijdleiding, die de zaak dan in behandeling neemt.

Renault beroept zich op Artikel 2.1 en 3.2 uit de FIA Formula One Sporting Regulations, die er simpelweg op neerkomen dat een team moet deelnemen met een auto die aan de regels voldoet, alsmede Appendix 6 Paragraph 1, 2(a) en 2(c), waarin staat dat een team bepaalde onderdelen zelf moet hebben ontworpen. In een kort statement deelt Renault mee: “Hierbij bevestigen we dat het Renault DP World F1 Team een verzoek bij de stewards heeft ingediend om opheldering te verschaffen over de legaliteit van de Racing Point RP20. We onthouden ons verder van commentaar tot de stewards tot een beslissing zijn gekomen.”

Door de zesde en zevende plek van zondag staat Racing Point momenteel met 22 punten vierde in het constructeurskampioenschap. Renault bezet na twee races met 8 punten de zesde plaats in het klassement, dankzij een achtste plek van Esteban Ocon in de seizoensopener en eenzelfde resultaat van Daniel Ricciardo in het tweede treffen op de Red Bull Ring.

Video: Heeft Racing Point de Mercedes van 2019 gekopieerd?