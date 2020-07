Ricciardo gefrustreerd: “Stroll had plek terug moeten geven”

De man uit Perth verdedigde de zesde plaats in de slotfase van de race toen Stroll zijn wagen brutaal aan de binnenkant zette bij het remmen voor de derde bocht. McLaren-rijder Lando Norris was ondertussen ook aan het jagen en profiteerde toen de Canadees aan de binnenkant opdook bij Ricciardo. De beide coureurs moesten even van de baan, Norris profiteerde uiteindelijk door beide plekken op te eisen.

De stewards deden onderzoek naar het incident en Ricciardo liet weten dat een straf voor Stroll terecht zou zijn geweest, de FIA-stewards besloten echter dat een straf aan het adres van de Canadees niet op zijn plaats was. Stroll mocht P7 daardoor houden, de Renault-coureur moest genoegen nemen met de achtste plaats. Ricciardo was daar overduidelijk niet blij mee.

“Hij haalde me niet in, hij forceerde mij en zichzelf gewoon van het circuit”, zei Ricciardo in gesprek met Sky Sports F1. “Ik ben altijd kritisch op mezelf en ik had de deur verder dicht kunnen gooien, maar ik denk dat hij zijn inhaalactie nooit af had kunnen maken. Het was een wanhopige poging. Ik denk dat Lando eraan zat te komen, dus hij moest iets doen. Lando had hem gewoon ingehaald. Als ik de apex had genomen, zouden we gecrasht zijn. Uiteindelijk zijn we die plek kwijtgeraakt aan Norris. Het is heel jammer om op zo’n manier te eindigen.”

Stroll: 'Kleine kans, ik besloot 'm te grijpen'

Stroll zag op zijn beurt geen kwade opzet in de actie en kreeg uiteindelijk gelijk van de stewards. “Ik reed het gat naar Ricciardo dicht en de hele tweede stint probeerde ik een run te krijgen, maar hij was in bocht 1 erg sterk bij het remmen en accelereren. Dat maakte het een grote uitdaging om er voorbij te komen. Ik zag mijn kans schoon, het was een kleine kans en ik besloot ‘m te grijpen. Het was een hectische laatste ronde, maar het was voor iedereen wel heel spannend.”

Gerelateerde video